A Xunta alegará ante o TC contra o recurso do Goberno sobre eólica e dependencia
San Caetano estuda unha solución para que o efectivo non quede excluído da desgravación por material escolar
Xunta de Galicia autorizou este luns a súa comparecencia e a presentación de alegacións ante o Tribunal Constitucional (TC) para defenderse fronte ao recurso do Goberno central contra a repotenciación eólica e a homologación do grao de dependencia coa discapacidade.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que a intención da Xunta é “defender a posición de Galicia ante as paralizacións que este recurso supón”, que son “inxustas, contraproducentes e prexudiciais”, dado que a homologación automática da dependencia e a discapacidade beneficiou, ata o momento, a máis de 12.600 persoas na comunidade.
Rueda atribuíu este recurso do Goberno, que considera que a lexislación da Xunta afecta as súas competencias exclusivas, a que quere “aforrarse” as exencións fiscais que teñen as persoas con discapacidade.
O TC admitiu a trámite o recurso do Goberno contra varios preceptos da lei de acompañamento dos orzamentos galegos de 2024, como o desta homologación –dentro do plan de choque de axilización da dependencia– e a repotenciación dos parques eólicos, o que supón a paralización destas medidas. A repotenciación implicaría que 572 muíños de 16 parques eólicos pasarían a ser 112, “un 80% menos”, destacou Rueda, mentres que a produción de enerxía incrementaríase un 40%, algo que “non vai poder ser”, advertiu, de manterse a paralización decretada polo TC.
Precisamente, sobre a apertura da consulta para a poxa pola eólica mariña, Rueda insistiu en que a participación de Galicia farase “de maneira dialogada” co sector e “con todas as garantías, pero é unha oportunidade á que non se pode renunciar, como considera que queren “os de sempre, os de opoñerse a todo a diario”.
Por outra banda, o Consello da Xunta deu luz verde ao comezo do proceso para elaborar unha nova Lei de Aprendizaxe de Persoas Adultas e afrontar o “cambio de paradigma” neste tipo de ensino –cuxa normativa data de 1992–, que deixará de estar enfocada a adquirir unha titulación básica para pasar a orientarse á “cualificación e recualificación” para o mercado laboral.
Segundo explicou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, as matrículas para a titulación básica, así como a de Secundaria e o Bacharelato diminuíron un 45% nos últimos cinco anos, mentres se incrementaban un 100% na FP para adultos, polo que é necesario un “cambio de enfoque” tamén para facer fronte a novas realidades, como o crecemento da poboación inmigrante.
O Goberno galego inicia agora o proceso para recibir achegas a esta futura normativa que espera remitir ao Parlamento para a súa tramitación “a principios do ano que vén”, apuntou Rodríguez.
Educación
Ademais, Rueda, anunciou que o seu gabinete “está a traballar nunha solución” para que as familias que realizasen en efectivo o pago de material escolar tamén poidan beneficiarse da dedución no IRPF.
“Tentaremos este ano, e de forma excepcional, dar algún tipo de solución. Evidentemente, houbo algún problema de comunicación, houbo persoas que non se decataron e estou seguro de que actuaron de boa fe”, aseverou o presidente.
A norma establece como requisito que o pago se realice mediante medios electrónicos, excluíndo explicitamente as transaccións realizadas en metálico, algo que tomou por sorpresa a familias galegas. Rueda fixo fincapé en que se trata da aplicación dunha normativa tanto estatal como autonómica que esixe medios de pago.
Con todo, admitiu que “hai que poñerse na pel dos afectados” e, “se non eran conscientes deste requisito hai que darlles unha solución”.
Folga de médicos
Tras o anuncio do sindicato O’Mega, o máis representativo dos médicos en Galicia, de que renovará a folga nos servizos de Atención Primaria con carácter indefinido a partir do 2 de marzo, Rueda argumentou que a Xunta ten o compromiso de “cumprir aquilo que acordou” para mellorar a Atención Primaria.
Así que considera que “non hai ningunha novidade” e apuntou que este sindicato é o que xa “non estivo de acordo” xunto coa CIG, cando se chegou a un punto de encontro para desconvocar a folga, polo que volve usar “como recurso” outra convocatoria.
Ademais, Rueda volveu a criticar a suspensión de varios servizos ferroviarios con destino ou saída de Vigo, entre outras cidades, nos pasados días pola borrasca, e a “absoluta improvisación, caos, contradicións e falta de consideración” de Renfe e o Ministerio de Transportes.
Segundo explicou, a Xunta reforzou o servizo de transporte por estrada da súa competencia, con 91 buses e case 4.000 prazas, sen recibir ningún tipo de comunicación “nin nada de nada”, sobre duración ou motivos, para procurar cubrir as necesidades dos viaxeiros que quedaron “sen alternativa”.
Lei de administración local
Polo que respecta a futura lei de administración local, e a súa aposta polas Deputacións provinciais e as fusións en detrimento de as comarcas ou mancomunidades, Rueda defendeu que a maioría dos galegos prefire “algo racional” para soster os servizos públicos en lugar de “seguir multiplicando a planta administrativa a nivel local” con figuras que se poidan “superpoñer” a outras.
O mandatario defendeu que as medidas incluídas no anteproxecto da futura lei de administración local, aprobado no Consello da semana pasada, buscan “garantir a sustentabilidade”.
Cuestionado por asuntos que inclúe a lei, como a supresión das comarcas, Rueda manifestou que a norma pretende “adaptarse á realidade galega, social e de asentamento da poboación”, así como apostar por “a simplificación administrativa no seu funcionamento” e, en definitiva, “garantir a sosteniblidad das administracións que teñen que prestar servizos aos cidadáns”.
Nesta liña, mencionou outro dos asuntos destacados do anteproxecto como é que se contemple “a fusión daqueles concellos que se acredite que non son sostibles por si sós, sempre que outro concello estea de acordo e como último recurso”.
“Neste momento, creo que interesa moito máis potenciar a nosa planta municipal, garantir a súa sustentabilidade, mesmo financeira”, apuntou antes de exemplificalo co acordo selado a semana pasada coa Federación Galega de Municipios e Provincias para o financiamento do Servizo de Axuda non Fogar.
Para Rueda, “a maioría de galegos prefiren” que se faga “algo racional, sostible, que funcione e que preste servizos” en lugar, expuxo, de “seguir multiplicando a planta administrativa que existe en Galicia no ámbito local”.