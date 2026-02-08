La Xunta actuará de urgencia para reparar los daños causados por la lluvia en la muralla romana de Lugo

Parte de la muralla de Lugo que se vino abajo Europa Press

La Xunta de Galicia actuará de urgencia para reconstruir y reparar los daños causados por las fuertes lluvias en la muralla romana de Lugo. Así lo anunció hoy el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en una visita a la zona en la que ayer se registró un desprendimiento de piedras, en la que estuvo acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y por el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes.

En este sentido, el responsable autonómico de Cultura explicó que las intensas precipitaciones registradas en las últimas jornadas provocaron un derrumbe en el lienzo interior de la muralla a la altura de la rúa do Moucho y en un tramo que está comprendido entre las puertas de O Carme y de Santiago. “Se trata de un desprendimiento que afortunadamente no provocó daños personales y que afectó a un lienzo interior que no pertenece al trazado original de la muralla, sino que es fruto de una reconstrucción posterior que se hizo aproximadamente en los años veinte del siglo pasado”, apuntó López Campos.

“La muralla de Lugo, como bien de valor universal excepcional, es y será objeto de las intervenciones necesarias para preservar su conservación”, afirmó el conselleiro antes de añadir que su departamento “trabajará de emergencia y con la mayor celeridad posible para solucionar las patologías causadas por el agua”. De hecho, técnicos de la Dirección xeral de Patrimonio Cultural hicieron ayer por la noche una primera visita y, según avanzó López Campos, está previsto que ya mañana se comience a trabajar. Asimismo, en los próximos días se realizará una inspección completa del trazado para comprobar si existen daños en algún otro punto aprovechando la monitorización hecha al amparo del Plan director.

Por otra parte, el representante del Goberno galego explicó que el valor y la importancia de este monumento hizo que Lugo siempre ocupara un lugar destacado en el compromiso del Goberno galego con el patrimonio cultural. Prueba de esto es que desde que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un reconocimiento que celebró el pasado año su 25 aniversario, la Administración autonómica invirtió más de 10M€ en 60 actuaciones. “Este es un compromiso que nos permitió velar por la conservación de uno de los patrimonios más icónicos y reconocibles de nuestra Comunidade y que ahora, ante estos acontecimientos, cobra aún más fuerza”, apuntó.

Cabe recordar que la muralla romana de Lugo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, ya registró derrumbes a causa de las lluvias en anteriores ocasiones. La última, poco después de su reconocimiento, afectó a la zona localizada en las inmediaciones del hospital de Santa María.