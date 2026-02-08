La DGT realiza desde el lunes en Galicia una campaña de vigilancia centrada en camiones y autobuses

Control camiones EC

La Dirección General de Tráfico (DGT) llevará a cabo desde mañana lunes y hasta el domingo día 15 una nueva campaña de vigilancia y control de tráfico centrada en la supervisión de camiones y autobuses, ha informado este domingo la Delegación del Gobierno en Galicia.

La campaña, apoyada por las diferentes jefaturas provinciales de tráfico, propone como estrategia fundamental la "tolerancia cero con los comportamientos de riesgo" y vigilará las causas concurrentes más habituales en la siniestralidad, como las distracciones, la velocidad y el consumo de alcohol u otras drogas.

Durante la próxima semana, los agentes de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán las labores de inspección de los vehículos destinados al transporte de mercancías y pasajeros, con especial atención a la documentación del vehículo y su correcta habilitación e inspección (neumáticos, peso, acondicionamiento de la carga y uso adecuado del alumbrado).

También revisarán los tiempos estipulados de conducción y descanso, así como los excesos de velocidad y el consumo de alcohol o drogas.

Esta campaña tiene una especial incidencia en Galicia donde, según los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, operan más de 15.800 empresas de transporte de mercancías y autobuses, tanto en líneas regulares como no regulares.

Respecto a la siniestralidad, y a falta de cerrar los datos de 2025, desde 2020 Galicia suma tres fallecidos en camiones inferiores a 3.500 kilogramos y ocho en camiones de más de ese peso.

En autobuses, se registraron siete personas fallecidas en un accidente de autobús producido en la provincia de Pontevedra en el año 2022.

La anterior campaña especial de vigilancia y control en este tipo de vehículos se realizó en febrero de 2025, durante la que la Guardia Civil controló a un total de 4.072 camiones y 206 autobuses en Galicia.

Fueron denunciados 682 camiones y 32 autobuses, con errores en la documentación del vehículo, problemas en el chasis y accesorios y exceso de peso como los motivos más frecuentes.