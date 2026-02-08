El PPdeG exige al Gobierno que facilite la respuesta que le envió a la Comisión Europea respecto a la AP-9

Varios coches circulan por la AP-9 Diputación de A Coruña

El PPdeG ha exigido al Gobierno central que atienda a los "reiterados requerimientos" de la Xunta y facilite la respuesta que le dirigió a la Comisión Europea tras el dictamen sobre el cumplimiento de la normativa comunitaria en relación con las prórrogas de la concesión de la AP-9.

Tal y como ha trasladado el PP en una nota de prensa, los diputados populares en el Congreso registraron una pregunta en la que censuran que el Ejecutivo central "se niegue al rescate" de la AP-9, máximo después del informe del Gobierno gallego que "cifra el coste en 2.356 millones".

Por ello, los populares quieren saber si el Gobierno "va a atender las demandas de la Xunta", y advierte de que las condiciones del rescate de la autopista serán "más graves a medida que pase el tiempo".

En este sentido, el diputado del PPdeG y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible, Celso Delgado, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, "siguen despreciando a Galicia con una infraestructura vital para los gallegos y que vertebra la Comunidad".

Los populares han solicitado conocer que decisión está adoptando el Gobierno tras los dictámenes europeos, afeando que "desaprovecha claramente la viabilidad del rescate y hasta discute con la Comisión Europea".

Con todo, Delgado ha apurado al Gobierno a "sentarse con la Xunta", y ha recordado que el pasado dos de febrero, el propio PSOE votó en el Parlamento a favor de demandar toda la documentación relativa al expediente de la Comisión Europea y de las comunicaciones mantenidas por el Estado con este objeto.