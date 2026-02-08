Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Cae una parte de la Muralla de Lugo sin causar daños personales

Ep
08/02/2026 12:10
El suceso tuvo lugar cerca de las 23.30 horas en un lugar interior del monumento
Agencias
Una parte del lienzo interior de la Muralla de Lugo, situado en la rúa do Moucho --próxima a la Catedral--, se derrumbó en la noche del sábado sin causar daños personales. Este episodio ha sucedido en el marco de las lluvias persistentes de estos días, aunque fuentes oficiales todavía no han confirmado su causa.

El suceso tuvo lugar cerca de las 23.30 horas en un lugar interior del monumento, que, según aclaran fuentes municipales, no es romana, sino del siglo XIX. De tal manera, la zona ha sido acordonada por la Policía Local como medida preventiva.

Las mismas fuentes han indicado en que el Ayuntamiento colaborará en todo aquello que esté en su mano con la Xunta de Galicia, quien posee las competencias en materia de patrimonio, y se encargará de la vigilancia de la zona para garantizar la seguridad.

A lo largo de la mañana, visitarán la zona diferentes autoridades, como el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, y el conselleiro de Cultura, José López Campos, para dar cuenta de lo sucedido.

