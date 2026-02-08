Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Aparece el cuerpo sin vida de una persona en el embalse de Ventosela en Ribadavia

Ep
08/02/2026 21:42
ista general del embalse de Castrelo de Miño.jpg
Vista general del embalse de Castrelo de Miño 
Brais Lorenzo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado en el embalse de Ventosela, en Ribadavia (Ourense). Los agentes de la Guardia Civil tratan de averiguar la identidad de las personas y los forenses de determinar las causas del fallecimiento.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, a las 18.30 horas de este domingo, miembros del GES de Ribadavia avisaron de un operativo de rescate de un cadáver en el embalse de Ventosela.

A su llegada, el equipo de emergencia retiró el cuerpo y activaron el protocolo de intervención médico-forense debido a que se desconocen las causas del fallecimiento. También, los agentes trataron de identificar a la persona.

El 112 Galicia solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento. Además, los agentes de la Guardia Civil contaron con el apoyo de agentes de la Policía Local.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Antonio Jose Seguro atiende a los medios de comunicación

El moderado António José Seguro devuelve la Presidencia lusa a la izquierda 20 años después
EFE
medicina

Colonoscopia: qué es, para qué sirve y otras dudas
Info Veritas
Uno de los partidos de la Liga 981 disputado el pasado fin de semana en un club de futbolín

El futbolín en A Coruña se queda 'a velas vir': por qué se ha convertido en una trampa letal para la hostelería
Guillermo Parga

¿Quieres una de las últimas invitaciones a la gala de Pucho Boedo en A Coruña?
Redacción