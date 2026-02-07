Mi cuenta

Galicia

Rueda adelanta que Renfe espera reestablecer el servicio "posiblemente" este fin de semana

Ep
07/02/2026 13:48
Trenes parados en la estación de Vigo
EFE
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha comunicado con el de Renfe, Álvaro Fernández, y ha adelantado, tras hablar con él, que la operadora espera reestablecer el servicio suspendido "con brevedad": "Posiblemente este mismo fin de semana, después de unas comprobaciones que, en este momento, están acabando".

Esta es la información compartida alrededor de las 13.00 horas de este sábado por el titular del Gobierno gallego en su perfil oficial en 'X', en el que informa de lo transmitido por el dirigente de la operadora en el contexto de la tercera jornada consecutiva con los trenes con origen y destino Vigo suspendidos.

Vista de la entrada a la estación de Guixar de Vigo

Renfe mantiene por tercer día la suspensión de trenes con origen o destino Vigo, mientras la venta sigue bloqueada

Con todo, Rueda ha censurado la suspensión de líneas "sin apenas explicaciones" y "de forma descoordinada", aunque asegura "entender y compartir" la necesidad de "ser prudentes". "Es inadmisible, igual que la falta de comunicación con la Xunta, que ha obligado al refuerzo de autobuses sin prácticamente información previa", añade.

Una vez ha hablado con Fernández, espera que el compromiso de "coordinación y transparencia" empiece a cumplirse por parte del Ministerio "de aquí en adelante".

Por otra parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha remarcado que la suspensión de servicios ferroviarios atiende a "razones de seguridad": "Respondemos a los mensajes de los técnicos, que nos dicen cuándo debemos salir y cómo debemos salir".

Varios pasajeros del AVE de Madrid llegan a la estación de A Coruña

El AVE entre A Coruña y Madrid queda parado durante dos horas cerca de Ourense

Preguntado por los medios en relación a esta cuestión, el líder de los socialistas gallegos ha reclamado una "mejor coordinación institucional", dado que ve "necesario" asegurar "información clara" a los usuarios y activar medidas complementarias.

En este sentido, también ha llamado a la Xunta a realizar un "esfuerzo complementario" como responsable del transporte por carretera, que ha perfilado como "única alternativa", además del vehículo privado.

"Ante todo, seguridad y cumplir con lo que nos trasladan los técnicos de que se puede utilizar un servicio o no y, en el momento de las borrascas que estamos padeciendo, nos manejemos en el prisma de la seguridad y la confianza", ha concluido.

