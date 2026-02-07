Mi cuenta

Galicia

Renfe restablece el servicio ferroviario en Galicia suspendido por el temporal

El tráfico se reanudó  con un tren a las 21.50 horas tras varios días de incomunicación

Efe
07/02/2026 22:31
Renfe restablece desde la noche de este sábado el servicio ferroviario entre Vigo Urzaiz-A Coruña y retomará mañana domingo todo el servicio en las conexiones de alta velocidad y media distancia que permanecían suspendidas desde el jueves por el temporal

La empresa ferroviaria ha explicado en un comunicado que, además de la Alta Velocidad y la Media Distancia, el servicio entre Vigo Guixar y A Coruña se recuperará "a lo largo del día", una vez que el administrador de infraestructuras (Adif) retire algunos árboles "que comprometen la seguridad".

"Si bien Adif valoraba que era viable circular, Renfe contrasta la información del gestor de la infraestructura con otros organismos oficiales y diferentes modelos que indican que todavía había una alta probabilidad de riesgos repentinos que podían comprometer el estado de la infraestructura", ha señalado.

Varios pasajeros del AVE de Madrid llegan a la estación de A Coruña

El AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado tres horas cerca de Ourense

Más información

Además, las previsiones de las confederaciones hidrográficas indicaban una evolución negativa hasta el sábado y "se mantenía el nivel de prealerta del Inungal" -el plan especial ante el riesgo de inundaciones de Galicia, que está activo en fase de preemergencia desde el 20 de enero-.

Renfe ha añadido que la situación de colmatación de los terrenos le hacía ser "prudente" para garantizar la seguridad de los viajeros y trabajadores.

La compañía ferroviaria ha referido que en las provincias afectadas se han sucedido diversos fenómenos de desprendimientos que han provocado cortes de vías de comunicación y accidentes y, "considerando la mayor vulnerabilidad de la infraestructura", no ha operado el servicio hasta que las diferentes fuentes oficiales han mejorado sus previsiones de riesgos.

Trenes parados en la estación de Vigo

Rueda adelanta que Renfe espera reestablecer el servicio "posiblemente" este fin de semana

Más información

Esas mismas condiciones climatológicas adversas y el riesgo de inundación "imposibilitaron establecer un plan de transporte alternativo por carretera que garantizara las condiciones necesarias de seguridad y operatividad", ha asegurado.

Ante la falta de un plan alternativo por parte de Renfe, muchos usuarios se quedaron sin poder viajar en los últimos tres días, a pesar de que la Xunta anunció un refuerzo de las líneas de autobús.

La línea ferroviaria Santiago-O Carballiño-Ourense, que estuvo suspendida el viernes, ya operó durante este sábado.

