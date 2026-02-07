Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Renfe mantiene por tercer día la suspensión de trenes con origen o destino Vigo, mientras la venta sigue bloqueada

Ep
07/02/2026 11:01
Vista de la entrada a la estación de Guixar de Vigo
Vista de la entrada a la estación de Guixar de Vigo
EFE/ Salvador Sas
Renfe ha confirmado que mantendrá para este sábado, y por tercer día consecutivo, la suspensión de trenes con origen y destino Vigo, lo que afectará al servicio a Santiago de Compostela y a Ourense, como en días anteriores. Mientras, la venta para estas líneas continúa bloqueada desde este viernes.

Según ha informado la operadora, la anulación también responde a las condiciones climatológicas y al "riesgo extremo" de inundaciones. Esta suspensión se produce después de que Renfe bloquease en la pasada tarde la compra de billetes hasta el lunes inclusive, día en el que está previsto el comienzo de la huelga del sector ferroviario.

En la información compartida este sábado, Renfe ha remarcado que sí se está realizando el servicio de alta velocidad entre A Coruña-Santiago de Compsotela-Ourense.

Con todo, los viajeros que vayan de Vigo o Pontevedra a Ourense deberán de contratar medios ajenos a Renfe. Asimismo, la operadora facilitará a los usuarios cambios y anulaciones de billetes sin coste, como viene haciendo.

SUSPENSIÓN "A PETICIÓN" DE RENFE

En los pasados días, Renfe insistió en que, pese a que Adif autorizase la circulación "en algunos tramos", decidió seguir con servicios suprimidos hasta la mejoría de las predicciones de riesgo para "dar garantía a trabajadores y viajeros".

Por su parte, Adif remarcó que la suspensión fue "a petición de la operadora": "Nosotros no teníamos ningún punto dañado". No obstante, durante esta el viernes se registraron dos incidencias que afectaron a trenes de mercancías, según indicaron fuentes consultadas por Europa Press.

