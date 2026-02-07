Mi cuenta

Galicia

El Sergas, candidato a certificarse como centro europeo de excelencia en el abordaje de cáncer

07/02/2026 12:42
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta es candidato a certificarse como centro europeo de excelencia en el abordaje integral de cáncer.

La designación oficial por la red EUnetCCC supone el inicio del proceso para que las siete áreas sanitarias conformen un único Centro de Coidados Integral do Cancro en Galicia que se integre en la red Comprehensive Cancer Center (CCC) impulsada por la Unión Europea.

Según ha trasladado la Xunta en nota de prensa, el comité de designación y admisión de la red europea EUnetCCC reconoció el Centro de Coidados Integral do Cancro de Galicia como proyecto designado para la certificación (EU- Designated Comprehensive Cancer Centre), lo que permitirá "acreditar la excelencia oncológica" de toda Galicia.

Dicha designación supone reconocer formalmente al Sergas dentro de esta "red clave" para el desarrollo del Plan Europeo de Lucha contra el cáncer y marca el inicio del proceso para alcanzar la certificación definitiva como centro de excelencia en 2028.

En este sentido, la condición de CCC-designado define un modelo de trabajo en el que las siete áreas sanitarias de Galicia actuarán "de manera coordinada bajo una misma estrategia integrada".

Así, el objetivo es la "equidad" para "garantizar que cualquier paciente tenga acceso a los mismos niveles de innovación diagnóstica y terapéutica" que se ofrecen en los centros "más prestigiosos de Europa", eliminando cualquier barrera geográfica.

