El bus y el coche compartido, las únicas alternativas al aislamiento ferroviario de Vigo

Varios viajeros, a las puertas de la estación de tren de A Coruña Carlota Blanco

Se invirtieron las tornas en los desplazamientos que recorren a diario las dos ciudades más pobladas de Galicia. Y es que, ya hace muchos años que el tren se consagró como el transporte elegido por los viajeros para cubrir esta línea. En los últimos años –todavía más en las últimas semanas por la huelga provincial de autobuses–, mientras los andenes y los aledaños de las estaciones ferroviarias se encontraban a rebosar, no era tan frecuente la misma foto en las terminales de buses. Desde el pasado jueves, esta situación ha dado un giro de 180 grados y los viajeros vuelven a provocar colas para acceder a los buses mientras que los andenes de las terminales ferroviarias lucen más desoladas que nunca.

Ese es el panorama que se está viviendo en Vigo, aislada a nivel ferroviario desde hace dos días, cuando Renfe anunció a través de sus redes sociales que se suspendían los servicios sobre raíles con origen o destino la ciudad olívica. Algo que se prolongó durante el pasado viernes, este sábado y que, previsiblemente, también lo hará durante las jornadas de domingo y lunes. Por lo menos así lo indican los canales de compra oficiales de la operadora pública, que imposibilitan hacerse con un billete hasta el próximo martes.

Bajo esta realidad, los viajeros se han visto obligados a transitar las dársenas. Pero también el coche compartido, una opción más costosa si no se reúnen los viajeros suficientes para afrontar el pago de la AP-9 (el trayecto A Coruña-Vigo cuesta 21,40), pero que puede resultar más cómodo y rápido que hacerlo en bus. De hecho, a lo largo de estos días, si bien no se produjo un aumento en los precios de este servicio, sí su oferta, sobre todo, en los desplazamientos hacia la capital compostelana. No obstante, la alta demanda de estos dos servicios aumenta la incertidumbre entre los viajeros que todavía desconocen cómo se va a resolver esta cuestión de cara a la próxima semana.

Incertidumbre entre los viajeros

Es el caso de Pedro Rodríguez, estudiante de la Universidad de Vigo residente en Compostela, desconcertado con el anuncio de la suspensión de la línea –del que se desmarca Adif al asegurar que no hay ningún defecto en la infraestructura–, y más si cabe sobre la posibilidad de que se reanude en los próximos días.

“Intenté acudir el viernes con los autobuses de refuerzo de Monbus, aunque tenía billete y acudí con antelación, me resultó imposible conseguir plaza, ya que dieron prioridad a la gente que paga con la tarjeta metropolitana”, explica. Al intentar conseguir opciones en aplicaciones de coche compartido como BlaBlaCar, los horarios para la vuelta a Santiago no se ajustaban a su disponibilidad: “Hablaré con los profesores del lunes y les explicaré la situación, a ver si el martes se restablece el servicio”, sentencia el estudiante vigués afincado en Santiago.

Antón Viledo, arousano que trabaja en la capital gallega –y al que también afecta el corte en la línea–, también lamenta que Renfe no haya dado una explicación y, sobre todo, que no haya facilitado un transporte alternativo, como sí sucede en otras comunidades autónomas. “El jueves me levanté para ir a trabajar, con la sorpresa de un sms de Renfe que decía que estaba suspendida la circulación entre Santiago y Vigo, sin posibilidad de transporte alternativo”. Aunque jueves y viernes pudo teletrabajar, el lunes ya tiene que ir a la oficina, sin tener claro como va a realizar el desplazamiento: “No sé hasta qué punto los buses son fiables en cuanto a la absorción de la demanda y a tener asegurado una plaza”, dice.