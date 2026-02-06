La Xunta insiste en que la prohibición del acceso a redes sociales "llega tarde" y espera que "no sea solo un anuncio"

El conselleiro Román Rodríguez ha aprovechado para destacar el compromiso de la Xunta con la regulación del mundo digital Cedida

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha señalado este viernes que la propuesta del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años "llega tarde" y ha insistido en que espera que "no sea solo un anuncio".

"Esta medida llega tarde, bastante tarde, porque fue demandada y, obviamente, era obvio que algo se tenía que hacer", ha aseverado el responsable de Educación de la Xunta este viernes en un acto en Santiago de Compostela.

"Ahora vamos a ver si se hace de forma eficaz y eficiente y que no quede solo en un anuncio, como nos tiene muy habituados el señor Sánchez", ha subrayado el conselleiro ante las preguntas de los medios de comunicación.

Con todo, ha aprovechado para destacar el compromiso de la Xunta con la regulación del mundo digital y de las redes sociales, en concreto, se ha referido a la limitación de uso de los móviles en los recintos escolares y ha celebrado que "Galicia fue pionera, fue la primera comunidad en regularlo por ley".