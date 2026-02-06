La Xunta analiza con el embajador de Japón las relaciones económicas entre Galicia y el país asiático

Diego Calvo, durante su reunión con el embajador de Japón Xunta de Galicia

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha analizado este viernes con el embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, las relaciones económicas y comerciales entre Galicia y el país asiático.

Japón se rinde al sabor del cocido gallego Más información

Según ha informado la Xunta, el encuentro, en el que también ha participado el director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, da continuidad a las relaciones institucionales entre Galicia y Japón.

Unos lazos, que conforme ha indicado, se han fortalecido en los últimos años tanto por las visitas realizadas a la comunidad por el anterior embajador japonés como por el incremento de las relaciones económicas y comerciales entre ambas partes.