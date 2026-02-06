Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Cuatro hermanos se enfrentan a cinco años de prisión por ocultar la existencia de un sobrino para quedarse con su herencia

Ep
06/02/2026 15:51
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el martes un juicio contra cuatro hermanos, a los que la Fiscalía acusa de ocultar la existencia de un sobrino para quedarse con su herencia al fallecer el padre de éste (y hermano de los procesados).

Según se recoge en el escrito de acusación pública, cuando los cuatro acusados tuvieron conocimiento del fallecimiento de su hermano, en Alemania, sin dejar testamento hecho, acudieron a un notario para lograr un acta de declaración de herederos únicos y universales del finado.

De este modo, ocultaron al notario la existencia de un heredero legítimo, su sobrino e hijo único del fallecido, y consiguieron esa declaración, así como un certificado sucesorio europeo.

Los acusados presentaron esa documentación en Alemania, ante el administrador de la herencia del fallecido, y lograron que les transfieran la herencia: algo más de 84.000 euros, que fueron ingresados en la cuenta de dos de ellos. Tras recibir el dinero, se lo repartieron equitativamente entre los cuatro.

Por estos hechos, la Fiscalía los considera autores de un delito de estafa y, subsidiariamente, de un delito de apropiación indebida, y pide para cada uno de ellos 5 años de cárcel, y multa de 3.300 euros. Además, deberán indemnizar a su sobrino en los 84.000 euros estafados más intereses.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Mette-Marit de Noruega lamenta la relación con Epstein y promete más explicaciones
EFE
Fiesta de la familia en Eirís. Fotos Germán Barreiros (3)

Las asociaciones vecinales de A Coruña podrán optar a 20.000 euros para subvencionar sus fiestas de barrio
Redacción
El ideal gallego

Detenidas en Vigo tres personas que supuestamente vendían droga a menores en un edificio okupa
EP
El cuerpo sin vida ha sido localizado por los efectivos del Guardia Civil a unos 1.000 metros de la zona de desaparición de la mujer.

Hallan el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Sayalonga tras caer al río Turvilla
EP