A Xunta critica a Renfe por deixar “abandonados” a miles de viaxeiros
A Xunta de Galicia expresou onte o seu “descontento” co operador ferroviario Renfe por deixar “abandonados” a miles de viaxeiros e aos directivos por considerar que ao non poder poñer autobuses de substitución para cubrir a totalidade de billetes de tren vendidos, decidiu non poñer ningún.
“É totalmente surrealista”, dixo o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e sinalou que a Xunta reforzou os seus servizos de autobús no Eixo Atlántico para prestar servizo a pasaxeiros que tiñan previsto viaxar en tren.
Calvo indicou que, a pesar dos reforzos da Xunta, non todos os pasaxeiros lograron cubrir as súas necesidades, “pero loxicamente vale mais dar solución a unha gran parte dos viaxeiros que non dar solución a ningún, que é polo que optou Renfe”.
“Situación incomprensible”
Na súa opinión, “é unha situación incomprensible que estamos completamente seguros de que non se deu en ningunha outra comunidade, moito menos o que está a pasar en Cataluña”, afirmou. Ademais, revelou que Renfe pediu á Xunta que lle certifique por escrito que os autobuses poden circular pola autoestrada AP-9, o que considera “aínda máis surrealista” porque esa vía non é competencia da Xunta senón de titularidade do Ministerio de Transportes, do que depende Renfe.
“Poderán falar coa Delegación de Goberno, poderán falar con tráfico ou quen corresponda, pero desde logo non nos corresponde a nós”, insistiu. O conselleiro denunciou a “situación na que sumiu Renfe a Galicia, non só xa con estes dous últimos días de suspensión de distintas frecuencias senón nos últimos meses”, con “información tardía”, trens “que se paran continuamente” ou que “chegan tarde”.
Calvo denunciou a “situación insostible” xerada por Renfe e exhortou aos seus dirixentes para “dar a cara”, porque a pesar de que está “a chover moitísimo”, na súa opinión hai problemas derivados da falta de mantemento. A Xunta tamén pediu explicacións a Renfe sobre os motivos polos que os trens non poden circular estes días polo Eixo Atlántico. Renfe suspendeu este pasado xoves todos os servizos de tren con orixe ou destino Vigo debido á meteoroloxía adversa xerada polo paso da borrasca ‘Leonardo’, unha decisión que ampliou ata onte, coa suspensión de servizos entre Santiago de Compostela e Ourense.
Desta forma, os traxectos afectados foron os de Vigo Urzaiz-Santiago de Compostela; Vigo Guixar-Santiago de Compostela; Vigo Guixar-Tui; Vigo Guixar-Ourense e Ourense-Carballiño-Santiago de Compostela.
Pola súa banda, o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, cualificou de “inaceptable” a postura de Renfe, que fixo extensiva tamén ao Adif, de non poñer medios alternativos tras suspender polo temporal os trens a Vigo e logo optar por esta medida tamén con Ourense-O Carballiño-Santiago. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pronunciouse na mesma liña e demandou que se invista en conservación e en “reparar” o sistema ferroviario.
Con tempo de avisar
“Non criticamos a suspensión de servizos”, aseverou Néstor Rego ao entender que hai que ser “prudentes”. Con todo, rexeitou que se “improvise”. “Era unha alerta que era coñecida e o Ministerio e Renfe tiveron tempo de informar con antelación aos usuarios”. “Non é aceptable que non ofrezan alternativa e que deixen á xente tirada sen poñer transporte por estrada”, remarcou o deputado da formación nacionalista.
Á súa vez, Pontón instou a solicitar que “se audite ben como están as liñas para actuar”. “Haberá que ver se investir máis en conservación e en reparar o sistema ferroviario para que poida seguir circulando”, sinalou ante casos como os temporais e en referencia, en concreto, a Galicia. Neste sentido, o Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) subliñou que foi o operador Renfe o que solicitou suspender o servizo de trens a Vigo nas últimas xornadas, destacando que “non había ningún punto danado”.
Circulación de mercadorías
“A suspensión do servizo foi a pedimento da operadora. Non é que nós suspendésemos o servizo ou que non se poida circular. Nós non tiñamos ningún punto danado”, insistiron, engadindo que mesmo circularon por eses tramos trens de mercadorías sen viaxeiros nas últimas horas.
“É unha decisión da operadora”, volveron a apostilar, desmarcándose do parón ferroviario vivido en Vigo, xa que “non había ningunha recomendación” pola súa banda para non circular. A pesar diso, dixeron que Renfe comunicoulles esta decisión por “precaución” e ante as alertas meteorolóxicas.
A pesar de todo, a operadora pública non estableceu un plan de transporte alternativo por estrada, pero indicou que estaban habilitados os cambios e anulacións de maneira gratuíta.