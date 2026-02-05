Suspendido el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo a causa del temporal

Varios pasajeros del AVE Javier Alborés

El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido debido a las condiciones meteorológicas, ha informado en la mañana de este viernes el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

"Debido a las condiciones meteorológicas, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio", ha escrito Adif en su cuenta de la red social X.

El paso de la borrasca Leonardo, que está dejando importantes precipitaciones y viento en casi la totalidad de la Península, a excepción del noreste, ha afectado también a gran parte del tráfico ferroviario en Andalucía, tanto en la red de alta velocidad y larga distancia como en los servicios de media distancia y Cercanías.

La circulación por carreteras también se está viendo afectada, con 116 carreteras cerradas al tráfico, 100 por las intensas lluvias e inundaciones y 16 por la nieve, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).