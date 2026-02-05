Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Suspendido el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo a causa del temporal

Ep
05/02/2026 08:14
Varios pasajeros del AVE de Madrid llegan a la estación de A Coruña
Varios pasajeros del AVE 
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

 El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido debido a las condiciones meteorológicas, ha informado en la mañana de este viernes el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

"Debido a las condiciones meteorológicas, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio", ha escrito Adif en su cuenta de la red social X.

El paso de la borrasca Leonardo, que está dejando importantes precipitaciones y viento en casi la totalidad de la Península, a excepción del noreste, ha afectado también a gran parte del tráfico ferroviario en Andalucía, tanto en la red de alta velocidad y larga distancia como en los servicios de media distancia y Cercanías.

La circulación por carreteras también se está viendo afectada, con 116 carreteras cerradas al tráfico, 100 por las intensas lluvias e inundaciones y 16 por la nieve, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Gelo disfrazado de cura en 2010

El alcalde de Oleiros se piensa si despertar de nuevo su alma de Mortadelo en la Festa do Antroido
Fran Moar
El hostelero posa con dos especialidades de la casa

Nico Doval, hostelero: “O Temple está de moda, hay gente que ya no baja a Coruña para nada”
Noelia Díaz
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane

Ángel García Seoane | “Pucho Boedo viña moito a cantar ao camping Las Tinajas”
Óscar Ulla
Una persona, con el móvil, en un banco de la ciudad

Las AMPA de A Coruña ven una “incongruencia” limitar el acceso a las redes sociales
Dani Sánchez