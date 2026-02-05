Leonardo deja acumulados de lluvia de cerca de 70 litros y vientos de 130 km/h en Galicia
La borrasca Leonardo, que ha activado este jueves varios avisos naranja en Galicia, ha dejado en la primera mitad del día acumulados de precipitaciones que se acercan a los setenta litros por metro cuadrado (l/m2) y rachas de viento que superan los 130 kilómetros por hora (km/h).
Según los datos de MeteoGalicia, en la localidad de Forcarei (Pontevedra) se habían acumulado 67,8 l/m2 hasta las 13:30 horas, por encima del máximo registrado en todo el día del miércoles, que fue de 40,5 l/m2 en Lalín (Pontevedra).
Este jueves también destacan los datos de Entrimo (Ourense), con 59,9 l/m2; Arnoia (Ourense), con 46,2 l/m2, y Ponte Caldelas (Pontevedra), con 41,5 l/m2.
El interior de Pontevedra está este jueves en alerta naranja (peligro importante) por lluvia, con acumulados de ochenta litros por metro cuadrado en doce horas y de cien litros en veinticuatro horas, e incluso puntualmente 120 litros, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
También hay aviso naranja por oleaje en todo el litoral de A Coruña y Pontevedra, que a partir de las 15:00 se ampliará al de Lugo.
Además, toda la comunidad está en alerta amarilla por viento, con rachas que alcanzaron los 130,7 km/h en la estación de Lardeira, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), a las 7:40 horas.
En la de O Xistral, en Muras (Lugo) se registraron 118,3 km/h a las 12:00 horas y en Cabeza de Manzaneda (Ourense), 105,6 km/h a las 13:10.