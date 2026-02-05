Leonardo deja acumulados de lluvia de cerca de 70 litros y vientos de 130 km/h en Galicia

Desbordamiento de río verdugo a su paso por Ponte Caldelas en Pontevedra EFE

La borrasca Leonardo, que ha activado este jueves varios avisos naranja en Galicia, ha dejado en la primera mitad del día acumulados de precipitaciones que se acercan a los setenta litros por metro cuadrado (l/m2) y rachas de viento que superan los 130 kilómetros por hora (km/h).

Según los datos de MeteoGalicia, en la localidad de Forcarei (Pontevedra) se habían acumulado 67,8 l/m2 hasta las 13:30 horas, por encima del máximo registrado en todo el día del miércoles, que fue de 40,5 l/m2 en Lalín (Pontevedra).

Este jueves también destacan los datos de Entrimo (Ourense), con 59,9 l/m2; Arnoia (Ourense), con 46,2 l/m2, y Ponte Caldelas (Pontevedra), con 41,5 l/m2.

El interior de Pontevedra está este jueves en alerta naranja (peligro importante) por lluvia, con acumulados de ochenta litros por metro cuadrado en doce horas y de cien litros en veinticuatro horas, e incluso puntualmente 120 litros, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También hay aviso naranja por oleaje en todo el litoral de A Coruña y Pontevedra, que a partir de las 15:00 se ampliará al de Lugo.

Además, toda la comunidad está en alerta amarilla por viento, con rachas que alcanzaron los 130,7 km/h en la estación de Lardeira, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), a las 7:40 horas.

En la de O Xistral, en Muras (Lugo) se registraron 118,3 km/h a las 12:00 horas y en Cabeza de Manzaneda (Ourense), 105,6 km/h a las 13:10.