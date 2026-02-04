Mi cuenta

Galicia

Galicia no acepta el 'pulpo a la gallega' del Parlamento Europeo como animal de compañía

Noela Rey Méndez
04/02/2026 10:43
El particular pulpo a la gallega del Parlamento Europeo
En los años 90 uno de los anuncios de televisión míticos era el del juego Scattergories. En él se producía una discusión por una de las preguntas, en la que se pedía un animal de compañía que comenzase por la letra 'P'. Pulpo escribía uno de los contrincantes. Y se montaba el lío. Hasta el punto de que para calmar las aguas los rivales acababan cediendo: "Aceptamos pulpo como animal de compañía". 

Algo parecido le ha pasado al eurodiputado gallego Adrián Vázquez Lázara. Y todo por culpa del menú en el Parlamento. Resulta que este martes había en el comedor "Pulpo a la gallega", pero cualquier parecido con el plato mítico de la gastronomía gallega es coincidencia.

"Todos tenemos línea rojas, y con el pulpo a la gallega tenemos que ser implacables. Mi carta al catering del Parlamento Europeo pidiendo un pulpo a la altura de nuestra retranca", escribió el diputado a través de sus redes sociales, junto a una imagen en la que lo más semejante al pulpo a la gallega es que hay pimentón y patatas.

"Como gallego me veo en la obligación moral de señalar que el contenido del plato no guarda una relación reconocible con la receta original, ni por ingredientes, ni por aspecto, ni, me temo, por espíritu", explica el eurodiputado en una carta enviada al servicio de catering del Parlamento Europeo. Así, se ofrece ayudarles a la hora de corregir el error -siempre dentro de la retranca tan típicamente gallega- ajustando la receta utilizando pulpo, patata, aceite y pimentón, o bien que se le cambie el nombre por "otro igualmente creativo como pulpo reinterpretado en clave centroeuropea".

