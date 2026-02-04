A Xunta abre este xoves a convocatoria do Plan de Patrocinios do Xacobeo 2027
Este proceso solicitará durante tres meses propostas de actos vinculados a esta celebración
A Xunta abrirá este xoves o prazo para presentar solicitudes á convocatoria de proxectos de patrocinio para o Xacobeo 2027, un proceso que durante tres meses solicitará propostas de eventos vinculados a esta celebración para ser avaliados e, no seu caso, patrocinados pola Administración autonómica baixo os criterios do Plan Director.
Como se indica na convocatoria publicada onte no Diario Oficial de Galicia, as propostas deberán permitir que a Xunta dispoña de información necesaria para seleccionar os proxectos máis idóneos e, no seu caso, iniciar os procedementos contractuais de patrocinio, que terán a natureza de contrato privado de patrocinio publicitario.
As propostas deberán encadrarse, de forma orientadora e non exhaustiva, nos ámbitos de actuación definidos no Plan Director de Patrocinios do Xacobeo 2027: accións relacionadas coa cultura, divulgación, exposicións ou edicións; co patrimonio material e inmaterial; co turismo e eventos singulares de proxección internacional; co deporte e a vida saudable ou coa innovación, ciencia e tecnoloxía.
Segundo se indica na convocatoria, a entidade convocante poderá valorar tamén aquelas propostas singulares que, aínda non encaixando estritamente nas categorías anteriores, resulten coherentes cos obxectivos, prioridades e identidade do Xacobeo 2027.
Co fin de orientar a presentación de propostas, a orde da Xunta inclúe unha relación de liñas básicas de actuación prioritarias, entre as que están eventos musicais e artísticos urbanos; eventos culturais de referencia; eventos singulares –culturais, deportivos ou institucionais–con proxección nacional e internacional; encontros, congresos e foros temáticos; actividades deportivas vinculadas ao Camiño de Santiago e iniciativas innovadoras e creativas.
Carácter aberto
A convocatoria ten carácter aberto e está dirixida a operadores económicos con experiencia acreditada na organización e produción de eventos de impacto.
Poderán concorrer individualmente ou de maneira conxunta, sempre que se garanta unha coordinación efectiva e unha repartición clara de responsabilidades.
Para os eventos que se vaian a desenvolver ao longo de 2026 e eventos previstos para os anos 2027 e 2028 vinculados ao Xacobeo 2027, o prazo de presentación será de tres meses, contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio.
Aquelas iniciativas que, pola súa natureza ou oportunidade, conten con patrocinios privados acreditados e sexan consideradas de especial interese estratéxico para Galicia, poderán ser presentadas en prazo aberto durante todo o período 2026-2028.
“Ordear e sistematizar”
Coa posta en marcha desta medida, o Goberno autonómico busca “ordear e sistematizar” o proceso de participación no Xacobeo 27, co obxectivo de dotalo de seguridade xurídica e permitir a todos os axentes o traballar con máis previsión, “garantindo a igualdade de oportunidades para os operadores e maximizando o impacto social, cultural, turístico e económico” deste evento.
De maneira paralela, a Xunta traballa para que o Goberno central active “canto antes” o programa de beneficios fiscais para as empresas patrocinadoras.
Ademais, durante este ano 2026 lanzarase unha nova liña de axudas, dotada de tres millóns de euros, para incentivar a participación das empresas privadas e sociedade civil na programación desta cita.
Traballo común
Pola súa banda, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, considerou onte que a Xunta e o Goberno local deben “sentar a falar das políticas turísticas” e do Xacobeo 2027.
Así Sanmartín avogou por un traballo común para definir conxuntamente como serán as conmemoracións do Ano Santo, un día despois de que o presidente galego, Alfonso Rueda, encabezase un acto sobre os patrocinios para este evento que animou ás empresas e a sociedade civil a colaborar con esta celebración.
Preguntada respecto diso, insistiu en que “o lóxico” é que as dúas administracións, local e autonómica, “poidamos sentarnos a comentalo”, dixo a alcaldesa, como solicitou “moitas veces”.
Sanmartín incidiu na importancia de coordinar as “políticas turísticas” a pesar de que subliñou que a proposta do Goberno municipal é coñecida, xa que busca unha “transformación” cara a un turismo que non se centre tanto nos datos cuantitativos e o número de visitantes, senón na calidade do turista que se reciba.