Cesuga acoge la clausura de la octava edición del programa Aluman Alumni

Alumnos de Cesuga en el acto de clausura Cedida

Ayer se celebró en las instalaciones de CESUGA el acto de clausura de la 8ª edición del Curso Técnico Especialista en Fachadas – Aluman Alumni, una iniciativa desarrollada en colaboración con CESUGA que se consolida como un modelo de éxito en la formación práctica y la vinculación directa entre empresa y entorno académico.

Durante el evento, los participantes presentaron sus proyectos finales y recibieron sus diplomas de manos de Rosa Carril, directora general de Aluman, y Venancio Salcines, presidente de CESUGA. También intervino Belén Sotelo, directora de Personas de Aluman, quien destacó la evolución del programa y el impacto positivo que tiene tanto en los participantes como en la organización.

Venancio Salcines señaló: “ Este programa refleja lo que ocurre cuando universidad y empresa avanzan en la misma dirección: el impacto es real y sostenido. La colaboración con Aluman demuestra que la formación dual, bien orientada, eleva el talento y refuerza la competitividad del tejido productivo gallego. Los participantes adquieren conocimientos sólidos y, sobre todo, criterio y autonomía para integrarse en una organización industrial moderna. Este modelo encaja con la visión de CESUGA: formar profesionales capaces de aportar valor desde el primer día junto a empresas que apuestan por su gente. Aluman es un socio ejemplar y un orgullo para nosotros”

Formación práctica y compromiso real

Una de las grandes novedades de esta edición ha sido la incorporación generalizada de los participantes a media jornada laboral en puestos reales dentro de Aluman, lo que ha permitido una inmersión progresiva en el entorno profesional. Esta estructura responde a la demanda directa de los propios participantes, que reclamaban una mayor integración práctica en el día a día de la empresa.

"Este modelo nos ha permitido reforzar la conexión entre lo aprendido en el aula y su aplicación directa en proyectos reales. Los participantes ganan visión global, entendimiento del negocio y desarrollan habilidades clave en un entorno técnico y humano de alto nivel", señalaron desde Aluman.

El feedback ha sido excelente, destacando que esta experiencia aporta una comprensión más completa del funcionamiento de una empresa como Aluman, y permite a los profesionales posicionarse de forma más sólida dentro del sector.

La formación dual como herramienta estratégica

Manuel Ángel Pose, presidente ejecutivo de Aluman, subrayó el valor de este modelo para las empresas con visión a largo plazo: “Los profesionales que se forman en este tipo de experiencias duales son mucho más completos, comprometidos con su trabajo, con la calidad de este. Conocen mucho mejor a la empresa por dentro, no solo la parte teórica, sino también la estructura, permitiéndoles posicionarse y escalar con mayor rapidez.”

Una declaración que refuerza la apuesta de Aluman por la formación especializada como vía de desarrollo organizacional, y que pone en valor el papel de CESUGA como aliado estratégico en el diseño de soluciones formativas adaptadas a las necesidades reales de las empresas, contribuyendo activamente a la profesionalización y evolución del talento interno en distintos sectores productivos.

Impacto medible y sostenido

Tras ocho ediciones, el programa ha permitido a decenas de profesionales de Aluman acceder a una formación altamente especializada en fachadas y proyectos contract. De los empleados que han participado, más de 30 continúan hoy formando parte de la compañía, lo que evidencia una alta tasa de fidelización y compromiso laboral, y refuerza el valor estratégico de este tipo de iniciativas en la continuidad y desarrollo del talento interno.