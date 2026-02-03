Alfonso Rueda llama a las empresas y a la sociedad a patrocinar el Xacobeo 2027

Alfonso Rueda, en su encuentro de este martes con empresarios Cedida

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo este martes un llamamiento a las empresas y a la sociedad civil para colaborar con el Xacobeo y patrocinar los actos vinculados a esta celebración del próximo Año Santo, en un momento en el que Galicia está “de moda”.

Según destacó durante su intervención en el acto sobre los patrocinios del Xacobeo 2027 en la Cidade da Cultura de Santiago, esta celebración es “una oportunidad” para la proyección nacional e internacional de Galicia, ahora que “la gente nos está mirando y descubriendo, e incluso desde muy lejos, nos miran con mucho interés”, aseguró.

Para Rueda está claro que 2027 tiene que ser “el gran año de Galicia” en el que se multipliquen las previsiones del Xacobeo 2021-22, que coincidió con la pandemia del coronavirus, por lo que se remontó a la celebración del Año Santo, en 1993, que “todo lo explica y desde donde todo partió”.

Desde la Xunta, “abrimos los brazos a todos los que quieran”, dijo Rueda, no solo a los patrocinadores gallegos, sino a los de fuera también porque “el Xacobeo tiene proyección internacional”.

El objetivo es lograr un “Xacobeo pleno” ya desde este mismo verano y, más allá de 2027, porque el presidente gallego está convencido de que esta celebración será “un motor de atracción y un elemento tractor” y constituye “una oportunidad que no tiene ningún otro sitio de España” y que “querría cualquier otro territorio para sí”.

El acto fue un encuentro con empresas y otros agentes para impulsar la colaboración público-privada, tanto a la hora de gestionar los eventos patrocinados con fondos públicos como para impulsar la participación de empresas que realizan aportaciones económicas, patrocinios o donaciones para actividades relacionadas con el Xacobeo.

El Gobierno gallego pondrá en marcha un nuevo Plan director de patrocinios que establecerá un marco específico para garantizar una programación con criterios homogéneos, mayor seguridad jurídica y una mejor coordinación.