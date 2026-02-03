A Xunta rexeita forzar fusións municipais e opta por medidas preventivas
“Non estamos a falar, nin van existir de forma obrigatoria, como ocorreu noutros países”, afirma Diego Calvo
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, reiterou que a Xunta mantén a súa aposta polas fusións “voluntarias” e rexeita forzar as unións entre municipios, aínda que defendeu que a futura lei de administración local contemple “mecanismos” que permitan actuar se se chegasen a dar “situacións extremas”.
Trasladouno tras ser preguntado polo feito de que a futura lei abre a vía de que a Xunta poida activar a fusión ou incorporación (anexión) de municipios en casos excepcionais nos que a prestación dos servizos mínimos resulte “imposible” ou “moi difícil”.
Para poder facelo, terían que darse varias circunstancias: desde incumprir obxectivos de estabilidade orzamentaria durante o últimos cinco anos a non optar por outras fórmulas de xestión asociativa posibles, e estar en situación de “reto demográfico”.
De chegar a darse este caso, durante a tramitación dos devanditos expedientes de fusión ou incorporación, o anteproxecto lexislativo contempla que a deputación provincial correspondente subrogarase na prestación dos servizos mínimos necesarios.
Chegado o caso, para materializar a fusión ou anexión en cuestión non sería necesario “acordo favorable” do municipio en crise polo que se intervén, a condición de que, iso si, conste no expediente a aprobación dos demais municipios afectados.
O obxectivo que primaría sería garantir aos veciños a prestación de servizos. Á marxe de prever esta vía excepcional, o borrador desta lei tamén ratifica medidas específicas que xa existen para promover fusións municipais.
Por exemplo, os orzamentos galegos incluirán anualmente un subfondo específico de fomento das fusións e criterios de prioridade na concesión de subvencións e axudas.
Así mesmo, a Xunta poderalles condonar aos municipios resultantes dun proceso de fusión ou anexión as débedas pendentes coa comunidade, nos termos nos que determine o decreto de fusión ou incorporación.
Perdurar no tempo
Calvo realizou varias reflexións respecto diso desta posibilidade que permite a futura lei e esgrimiu que a norma “non está pensada para un momento determinada, nin para o ano 2026, nin 2027, nin 2028”, senón para que “perdure no tempo”.
“Non sei se seremos capaces de que dure outros 30 anos, pero polo menos está pensada para que perdure”, recalcou.
E respecto diso, reafirmouse en que ten que contemplar “unha serie de mecanismos para poder facer fronte a calquera situación que hoxe non se estea dando, pero que se poida dar mañá”.
Calvo lembrou que a Xunta sempre impulsou as fusións “de maneira voluntaria” e activou incentivos para favorecelas –exemplificou con que Galicia é a única comunidade na que se pecharon dúas “nos últimos anos” (Oza-Cesuras e Cerdedo-Cotobade)–.
E engadiu que se falou con outros “moitos” municipios, pero que “finalmente non queren dar o paso”. Agora, agregou que se inclúe na lei que, ante determinados “casos excepcionais”, cando un municipio non poida “prestar servizos” aos seus propios veciños, exista a posibilidade de que a Xunta “teña potestade” para poder falar con concellos limítrofes e ver a predisposición dos mesmos para poder chegar a un acordo, “unha fusión ou algún tipo de alteración do termo municipal”.
“Pero sempre que eses municipios estean de acordo. Por tanto, non estamos a falar, nin van existir as fusións obrigatorias que ocorreron noutros países como Italia ou Portugal, senón que estamos a falar de que, “ante determinadas situacións extremas, ten que haber mecanismos para que a Xunta actúe”, resolveu.
Ademais, Calvo defendeu a reformulación do financiamento local na parte que incumbe na Xunta mediante a futura lei e asegurou que “todos os municipios” –un total de 313 en Galicia– terán “un mínimo de 100.000 euros” de financiamento con independencia dos seus habitantes.
A Fegamp analizará a lei de administración local para mellorala
O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, presentou este martes o anteproxecto de Lei de Administración Local de Galicia ao presidente da Fegamp, Alberto Varela, que reprochou non coñecer o texto ata ese momento, polo que rexeitou facer valoracións ata que o estuden, de maneira inmediata, para “facer melloras construtivas”.
Tras a reunión que se estendeu durante máis dunha hora, o presidente do ente supramunicipal insistiu en que aos alcaldes gustaríalles ter participado “máis activamente na redacción” da norma, aínda que valora que desde o Goberno galego garantiuse que contarán con “máis dos 15 días” de audiencia pública para presentar as alegacións.
Confesou que el non puido ler o proxecto que se publicou tras recibir a luz verde do Consello da Xunta polo que esperará a facer valoracións. “No momento que opinemos farémolo con todo o rigor do mundo”, sinalou.