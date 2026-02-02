La Xunta mantiene bajo seguimiento el cauce de 16 ríos por riesgo de inundaciones

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el plan especial ente el riesgo de inundaciones en Galicia, en fase de preemergencia, y actualmente se encuentran bajo seguimiento el cauce de 16 ríos.

De esta forma, en la provincia de A Coruña los ríos que están en observación son: Mandeo (Coirós), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Valiñas (Culleredo), Cambeda (Vimianzo), Tambre (Oroso) y Sar (Bertamiráns y Ames).

En la provincia de Pontevedra, los ríos en seguimiento son: Gallo-Umia (Cuntis), Baixo-Umia (Ribadumia), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela) y Oitavén (Soutomaior).

En lo que respecta a la provincia de Ourense, son los ríos Támega (Oímbra), Arnoia (Baños de Molgas) y Avia (Ribadavia).

Ante esto, la Xunta recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas correspondientes, así como de alertar o movilizar los medios y recursos disponibles en función de la situación.