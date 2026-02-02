Encuentran muerto al hombre buscado por el asesinato de su expareja en Mos

Vista de la casa donde se ha quitado la vida el presunto autor del crimen machista EFE

El hombre que estaba siendo buscado por el asesinato de su expareja en el municipio pontevedrés de Mos ha sido hallado muerto la noche de este domingo en la vivienda de la parroquia de Atios, en el vecino ayuntamiento de O Porriño, donde se había atrincherado.

Según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, el equipo del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil (una unidad de élite para orden público y alto riesgo) que entró en el domicilio de O Porriño lo encontró muerto cuando accedieron poco antes de las 22.00 horas.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ya había dicho por la tarde que estaba "localizado" el supuesto autor del crimen, al cual se refirió como un feminicidio, puesto que la hermana de la víctima presenció su huida en coche.

El cadáver de María Belén fue encontrado con heridas de arma blanca por su hermana, que reside en la planta superior de la casa unifamiliar ubicada en la parroquia de Sanguiñeda y que se alertó al escuchar gritos. El Instituto Armado recibió el aviso de lo sucedido a las 13.35 horas.

'Violencia machista'

"La lacra de la violencia machista ha vuelto a golpear a la provincia de Pontevedra con el asesinato de María Belén, una mujer de 52 años, vecina de Mos, a primera hora de la tarde del domingo", expuso Losada.

El subdelegado explicó que el hombre no convivía en la actualidad con la víctima, pero visitaba "con frecuencia" la casa en la que vivía ella, en una planta diferente a donde conviven su madre y hermana.

Asimismo, Losada lanzó un "mensaje de apoyo" a su familia y al municipio de Mos, así como a "todas las mujeres", para que sepan que el Gobierno estará "con la guardia alta". Como en muchos casos de violencia machista, no había denuncias previas y la víctima no figuraba en el Sistema VioGén.

Minuto de silencio

Por su parte, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, también se había hecho eco de que el agresor estaba localizado. "En el medio de todo este dolor, creo que es una buena noticia", trasladó a los medios de comunicación antes del comienzo del minuto de silencio.

Un centenar de personas asistió a la llamada del ayuntamiento para condenar el asesinato de María Belén. La regidora, que por la tarde estuvo con la familia de la víctima, agradeció a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se mostró convencida de que, en las próximas horas, "el Gobierno diga que efectivamente fue una muerte por su expareja, es decir, por violencia machista".

"Este minuto de silencio que hoy hacemos no solo es un gesto simbólico; es una manera de decir que nos importa, que sentimos esta pérdida como propia, que somos una comunidad que se detiene, que se recoge y acompaña cuando el dolor llama a la puerta, como llamó hoy", expresó la regidora durante su intervención en el minuto de silencio.

Además, este lunes se celebrará un pleno extraordinario a las 20.00 horas para el decreto de tres días de luto en la localidad, tras lo que tendrá lugar una concentración.

A la espera de la ratificación oficial, el de Mos es el primer asesinato machista en Galicia en 2026. En el mes de enero de este año se han confirmado cinco asesinatos por violencia de género de sus parejas o exparejas en España.