María Belén é a primeira vítima do machismo en Galicia este 2026
O asasinato produciuse en Mos e o autor suicidouse tras achincherarse nunha vivenda de O Porriño
María Belén, de 52 anos foi asasinada este domingo na localidade pontevedresa de Mos, presuntamente pola súa parella, un home de 57 anos que posteriormente quitouse a vida.
Fontes próximas á investigación, indicaron que o corpo da muller foi achado no chan da súa vivenda despois de que a súa parella apuñalásea e fuxise do lugar cando chegou a irmá da vítima. As mesmas fontes indicaron de que non constaban antecedentes no sistema de protección de vítimas VioGén.
A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, declarou que se trataba de veciños da zona “de toda a vida” e que, a pesar de manter unha relación sentimental duradeira, “levaban separados un tempo”.
Asimesmo, sinalou que a irmá da vítima foi testemuña de parte do sucedido e confirmou que o asasino escapou no seu vehículo tras cometer tras os feitos.
Arévalo expresou o pesar do concello por un suceso “inesperado” que ten “consternados” aos habitantes. Un centenar de persoas reuníronse a última hora da tarde para gardar un minuto de silencio ante o Concello que hoxe celebrará pleno extraordinario para proceder á declaración do loito oficial.
Pola súa banda, o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, confirmou que se trataba dun crime machista; no que foi a irmá da falecida quen avisou aos servizos de emerxencias.
Ambas mulleres vivían en diferentes plantas da mesma casa unifamiliar, da que foi visto fuxindo o sospeitoso. O autor do crime quitouse posteriormente a vida antes de ser detido pola Garda Civil na vivenda do Porriño onde se atrincheirou tras ser localizado polos axentes.
Fontes do Instituto Armado informaron de que efectivos do grupo de Reserva e Seguridade entraron no edificio pasadas as 21.30 horas, onde acharon ao home morto e con feridas de arma branca.
O subdelegado sinalou, como xa adiantara a alcaldesa de Mos, que o home e a vítima non convivían na actualidade, pero afirmou que este “visitaba con frecuencia” a casa. Losada enviou tamén “unha mensaxe de apoio á familia”, con quen xa contactaran, a o municipio de Mos e tamén “a todas as mulleres”.
“Que saiban que estamos con elas e que manteremos a garda alta, sempre con tolerancia cero ante esta espantosa lacra que se cobrou a vida doutra muller de maneira cruel e absurda”, declarou.
Trátase da sexta vítima de violencia machista en España no que vai de 2026, a primeira en Galicia, despois dun 2025 no que morreron tres mulleres a mans das súas parellas ou exparellas na comunidade galega. Desde que se comezaron a recompilar estes datos no ano 2003 a cifra total ascende a 1.348.