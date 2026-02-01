Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

María Belén é a primeira vítima do machismo en Galicia este 2026

O asasinato produciuse en Mos e o autor suicidouse tras achincherarse nunha vivenda de O Porriño

Efe
01/02/2026 21:59
Axentes da Policía Local, este domingo, no lugar do suceso
Axentes da Policía Local, este domingo, no lugar do suceso
Salvador Sas (Efe)
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

María Belén, de 52 anos foi asasinada este domingo na localidade pontevedresa de Mos, presuntamente pola súa parella, un home de 57 anos que posteriormente quitouse a vida.

 Fontes próximas á investigación, indicaron que o corpo da muller foi achado no chan da súa vivenda despois de que a súa parella apuñalásea e fuxise do lugar cando chegou a irmá da vítima. As mesmas fontes indicaron de que non constaban antecedentes no sistema de protección de vítimas VioGén.

 A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, declarou que se trataba de veciños da zona “de toda a vida” e que, a pesar de manter unha relación sentimental duradeira, “levaban separados un tempo”.

 Asimesmo, sinalou que a irmá da vítima foi testemuña de parte do sucedido e confirmou que o asasino escapou no seu vehículo tras cometer tras os feitos.

 Arévalo expresou o pesar do concello por un suceso “inesperado” que ten “consternados” aos habitantes. Un centenar de persoas reuníronse a última hora da tarde para gardar un minuto de silencio ante o Concello que hoxe celebrará pleno extraordinario para proceder á declaración do loito oficial.

 Pola súa banda, o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, confirmou que se trataba dun crime machista; no que foi a irmá da falecida quen avisou aos servizos de emerxencias.

 Ambas mulleres vivían en diferentes plantas da mesma casa unifamiliar, da que foi visto fuxindo o sospeitoso. O autor do crime quitouse posteriormente a vida antes de ser detido pola Garda Civil na vivenda do Porriño onde se atrincheirou tras ser localizado polos axentes.

 Fontes do Instituto Armado informaron de que efectivos do grupo de Reserva e Seguridade entraron no edificio pasadas as 21.30 horas, onde acharon ao home morto e con feridas de arma branca.

 O subdelegado sinalou, como xa adiantara a alcaldesa de Mos, que o home e a vítima non convivían na actualidade, pero afirmou que este “visitaba con frecuencia” a casa. Losada enviou tamén “unha mensaxe de apoio á familia”, con quen xa contactaran, a o municipio de Mos e tamén “a todas as mulleres”.

 “Que saiban que estamos con elas e que manteremos a garda alta, sempre con tolerancia cero ante esta espantosa lacra que se cobrou a vida doutra muller de maneira cruel e absurda”, declarou.

 Trátase da sexta vítima de violencia machista en España no que vai de 2026, a primeira en Galicia, despois dun 2025 no que morreron tres mulleres a mans das súas parellas ou exparellas na comunidade galega. Desde que se comezaron a recompilar estes datos no ano 2003 a cifra total ascende a 1.348. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Trabajos de limpieza y reparación en la zona cero del accidente de trenes en Adamuz

Trenes auscultadores garantizarán la fiabilidad de la red ferroviaria
Agencias
Veciñas enchendo os chourizos, onte en Viós

As Candeas en Viós: “¿A quen non lle gusta un chourizo da casiña?”
Noelia Díaz
Valentino Garavani

Valentino Garavani: El último emperador
Natalia Alcayde
Pedro Sánchez

Sánchez asegura que el Gobierno va a revalorizar las pensiones "con o sin el PP"
Agencias