Gonzalo Trenor ya está en planta y Roberto Rodríguez a la espera de abandonar la UCI días después de su accidente
Después del accidente sufrido a principios de semana, los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez continúan hospitalizados. Trenor ya se encuentra en planta, mientras que Rodríguez sigue la UCI, aunque este lunes podría abandonarla si la evolución en las próximas horas es buena.
Precisamente Roberto Rodríguez ha compartido un extenso mensaje en redes sociales para hablar sobre su evolución, aprovechando además que está de cumpleaños.
"Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño e interés. Prometo contestar a todos los mensaje pero me llevará aún unos días. Una sucesión, en apenas 30 segundos, de mala, buena, mala y buena suerte hará que desde ahora cumpla años dos veces en una misma semana.
Agradecimiento inabarcable a los excelentes profesionales de los servicios de Emergencias y de Urgencias y UCI del CHUS.
Y por supuesto también a mis buenos samaritanos, Luis y Moisés. A ambos por cogerme la mano y protegerme del frío y la lluvia en aquel terraplén mientras llegaba la ambulancia. Y a Luis por mentirme piadosamente acerca del tamaño de la brecha de mi cabeza.
Y sí, afortunadamente, son ya 57".
Entre los diferentes comentarios a la publicación de Rodríguez, destaca la respuesta del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
"Foi un susto enorme, pero tamén unha enorme alegría poder velos sorrir, a pesar de todo. Grazas a tódolos profesionais de emerxencias e sanitarios que coidaron tan ben dos nosos compañeiros. A seguir recuperando forzas. Vémonos moi pronto!!", escribió el máximo mandatario gallego.