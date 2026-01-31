Mi cuenta

Galicia

Rueda subraya el compromiso de su Gobierno por "mejorar la calidad de vida" de los pacientes con enfermedades raras

Ep
31/01/2026 12:10
Alfonso Rueda durante la reunión con Carmen López, directora sociosanitaria de la Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (Fegerec
Alfonso Rueda durante la reunión con Carmen López, directora sociosanitaria de la Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (Fegerec
Cedida
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado el compromiso de su Gobierno por "mejorar la calidad de vida" de los pacientes con enfermedades raras.

Tal y como ha trasladado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, el mandatario gallego se reunió esta semana con la directora sociosanitaria de la Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (Fegerec), Carmen López, y el miembro de la junta directiva, Rocío Varela.

Durante el encuentro, Rueda pudo conocer de primera mano las inquietudes y propuesta de la entidad, que cuenta con más de 700 socios y más de 4.000 beneficiarios.

En el encuentro, se abordó la nueva Estratexia en enfermidades raras 2025-2030, aprobada por la Xunta el pasado verano y que supone una inversión de 400 millones de euros. Así, la prioridad es "mejorar la accesibilidad a los diagnósticos avanzados y a los tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes".

También, en la reunión, en la que participó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se abordó la conmemoración el próximo 28 de febrero del Día mundial de las enfermedades raras, que la federación celebrará en la ciudad de Lugo para visibilizar estas dolencias.

