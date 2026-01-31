Galicia, a salvo "de momento" del sarampión: dos casos desde 2021 frente a los más de 300 en España en 2025

Virus del sarampión El Ideal Gallego

Esta semana se hacía público que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba que España ya no era un país libre de sarampión, tras analizar el incremento de infecciones registrado en los últimos años. Galicia, por el momento, parece desmarcarse de esta situación. Frente a los más de 300 casos notificados en todo el país en 2025, la comunidad solo indicó dos desde 2021.

España se consideraba libre de la circulación endémica del virus desde 2016 pero, tal y como apunta la organización internacional, el auge del virus por todo el mundo, unido al descenso de la cobertura vacunal, ha provocado el restablecimiento de la transmisión.

Según el recuento del Ministerio de Sanidad, en 2024 se confirmaron 227 casos -- en 2023 fueron 11 --. En 2025, los datos, todavía preliminares, confirman el aumento con 397 casos notificados.

La subdirectora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, explicaba este martes que la OMS había recomendado a España reforzar la vacunación frente al sarampión y aumentar "todavía más" la vigilancia de casos sospechosos.

El Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la OMS, ha informado al Ministerio de Sanidad de que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España, a partir de los datos notificados durante 2024 y 2025.

"La conclusión es que no se puede descartar que haya habido una cadena de transmisión de más de 12 meses de duración", ha explicado Sierra en declaraciones remitidas por el Ministerio de Sanidad, señalando que las recomendaciones de la OMS van dirigidas a eliminar estas cadenas de transmisión.

A partir de esto, la representante del CCAES ha detallado que la OMS ha aconsejado a España que aumente "más" la sensibilidad de la vigilancia. "Tenemos que asegurarnos de que todos los casos sospechosos se descartan de una forma rápida. Además, tenemos que asegurar que ningún caso pasa desapercibido", ha subrayado.

En paralelo, la OMS ha aconsejado poner el foco en la cobertura de la vacuna triple vírica, pues alcanza el 95% recomendado en la primera dosis, pero no en la segunda. Dado el contexto de circulación del sarampión en países del entorno y a nivel mundial, "es fundamental" superar este 95% con ambas dosis y asegurar que toda la población, o al menos la mayoría, esté protegida, con énfasis en los grupos vulnerables.

"Esta situación nos está ocurriendo en España, está ocurriendo en países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, que vuelven a estar en una situación que considera la OMS de circulación, de transmisión del virus endémica", ha precisado Sierra, quien ha recordado que la Región de las Américas también perdió el estatus en 2025 por el resurgimiento de brotes.

Galicia: solo dos casos desde 2021

Fuentes de la Consellería de Sanidade, consultadas por Europa Press para este reportaje, mandan un mensaje de tranquilidad asegurando que la situación respecto al sarampión es "muy diferente" aquí a la experimentada en otras zonas como la mitad sur del país o Euskadi -- donde se produjeron la mayoría de los casos --.

En Galicia, desde 2021 solo se detectaron dos casos confirmados de sarampión, ambos en 2024, uno de ellos importado y otro vinculado epidemiológicamente al primero.

Destacan además que no se detectaron en este periodo más casos. Si bien es cierto que se notificaron dos sospechas en 2023 y cinco en 2025, "todas fueron descartadas" tras los análisis microbiológicos.

En cuanto a la cobertura vacunal en la población infantil, remarcan también que Galicia presenta una muy elevada, rozando el 95% para ambas dosis, "lo que supone una elevada protección contra la transmisión de la enfermedad".

Con todo, llaman a reforzar la vacunación entre colectivos especiales como los sanitarios, viajeros, migrantes y trabajadores temporales para aumentar la protección de la población frente a la aparición de casos esporádicos.