Galicia

Más de 38.000 personas participaron en el ensayo clínico de la vacuna frente al virus sincitial

En las jornadas de este sábado y domingo, en horario de 10.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas, se abre la participación sin cita previa

Ep
30/01/2026 12:39
Un total de 38.237 personas han participado en el ensayo clínico de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS), que tiene como objetivo evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población.

Tal y como ha detallado el Gobierno gallego en una nota de prensa, hasta el momento se sumaron en el área sanitaria de A Coruña y Cee 9.900 personas; en la de Ferrol, más de 2.800; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, más de 5.660.

Asimismo, en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, se sumaron más de 6.110 personas; en la de Vigo se superaron las 3.800; en la de Pontevedra y O Salnés, cerca de 5.220; y en la de Santiago de Compostela y Barbanza, casi 4.740 personas.

Con respecto al informe semanal sobre la situación del virus respiratorio sincitial en Galicia, la pasada semana se registraron 41 ingresos con VRS en mayores de 60 años, de los cuales 22 se corresponden a mayores de 80.

Nueva convocatoria

Además, el Ejecutivo autonómico ha indicado que este fin de semana se podrá participar de forma extraordinaria en una nueva convocatoria en los 14 hospitales públicos de la Comunidad.

De esta manera, en las jornadas de este sábado y domingo, en horario de 10.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas, se abre la participación sin cita previa.

A mayores, cualquier persona mayor de 18 años que desee participar en el ensayo también puede hacerlo acudiendo sin cita previa a los puntos habilitados en los hospitales, en distintos horarios, de lunes a viernes.

Como ha recordado la Xunta, la participación implica la posibilidad de recibir o no la vacuna y posteriormente poder comprobar su efectividad en la disminución de hospitalizaciones en personas vacunadas y sin vacunar.

¿Cómo funcina el estudio?

El objetivo principal del estudio Sincigal es determinar si la vacuna Abrysvo, ya autorizada y comercializada --aunque no forma parte del calendario de vacunación rutinario de adultos--, es capaz de reducir de manera significativa el riesgo de ingreso hospitalario asociado al VRS.

Aunque habitualmente se relaciona con la bronquiolitis en lactantes, el VRS también es responsable de cientos de hospitalizaciones anuales en personas adultas, especialmente en mayores y en pacientes con patologías crónicas, lo que puede derivar en neumonías graves o descompensar cuadros de insuficiencia cardíaca o EPOC.

La participación en el estudio es totalmente voluntaria. Al tratarse de un ensayo clínico aleatorizado, cada persona voluntaria tendrá un 50% de posibilidades de recibir la vacuna y un 50% de formar parte del grupo control, que no recibe la dosis. La asignación se realiza al azar, una vez firmado el consentimiento informado.

No se requieren visitas de seguimiento posteriores. Tras la administración de la dosis o la asignación al grupo control, el equipo investigador realizará el seguimiento telemáticamente a través de la historia clínica electrónica y de los sistemas de vigilancia epidemiológica hasta mayo de 2028.

