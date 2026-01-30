Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

García atribúe a intereses fiscais o recurso contra o plan de choque da dependencia

Política Social denuncia que a paralización responde a un afán recaudatorio do Goberno central

Agencias
30/01/2026 23:58
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante a súa visita deste venres á residencia Porta do Camiño en Santiago de Compostela
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante a súa visita deste venres á residencia Porta do Camiño en Santiago de Compostela
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitou na tarde deste venres a residencia pública autonómica Porta do Camiño en Santiago, onde aproveitou para volver denunciar a paralización do plan de choque da Xunta por parte do Goberno central, que interpuxo un recurso contra as homologacións automáticas de dependencia e discapacidade.

 A conselleira advertiu que o propio Executivo central pretende copiar as homologacións automáticas polas que presentou o recurso e que xa permitiu recoñecer a discapacidade automaticamente a máis de 12.500 dependentes galegos, ao tempo que se reduciron os tempos de agarda.

 Polo tanto queda claro, recalcou, que a única motivación do Goberno central é recadatoria, pois con esta simplificación dos trámites deixou de recibir 114 millóns de euros durante o 2025 en Galicia.

 Do mesmo xeito, Fabiola García tamén denunciou o que considera un trato “desigual, inxusto e inaceptable” do Goberno central con Galicia, actuando, segundo dixo, “dun xeito que nunca se atrevería a facer con comunidades como Cataluña ou País Vasco”. 

Ademais disto, a titular autonómica de Política Social avanzou que a paralización do plan da dependencia suporá novos atrasos e trastornos burocráticos para os dependentes galegos que, por esta decisión do Goberno central, deberán someterse a unha dobre valoración.

 Isto supón “máis trámites, atrancos e máis tempos de espera”. Por último, insistiu en que a Xunta seguirá reclamando ao Goberno central que cumpra coa lei de dependencia e asuma o 50% do custo do servizos, “en lugar de reducir a súa achega ano tras ano”.

 Fabiola García asegurou que este déficit no financiamento está a carrexar unha importante débeda con Galicia, que neste 2026 chegará aos 2.900 millóns de euros. Neste sentido, incidiu en que a Xunta “demanda para Galicia o mesmo compromiso que o Executivo central ten co Goberno vasco: un financiamento a partes iguais da dependencia”.

Pazos achaca o movemento do Executivo de Sánchez á súa “obsesión para que Galicia non avance”

Pola súa banda, o portavoz do PP no Parlamento galego, Alberto Pazos, achacou o recurso do Goberno á lei galega de acompañamento de 2024 á súa “obsesión para que Galicia non avance e que os galegos non teñan servizos de primeiro nivel”.

 O Tribunal Constitucional anunciou este pasado xoves a súa decisión de admitir a trámite o recurso do Goberno contra varios preceptos desta lei autonómica, como a repotenciación de eólicos e o recoñecemento de dependentes, polo que automaticamente quedan suspendidos temporalmente.

 Segundo Pazos, o Goberno pon “todo tipo de obstáculos” ás iniciativas de Galicia que favorezan o seu desenvolvemento industrial e económico, no caso dos eólicos, e tamén social, coa valoración de dependentes; “mentres abre as mans” para conceder competencias a País Vasco e Cataluña para “manterse en Moncloa”.

 “E os prexudicados por estas decisións somos os galegos, que sufrimos en carnes os desprezos de Pedro Sánchez”, incidiu Pazos.

 O portavoz parlamentario do PP galego coincidíu coa conselleira en que “o que lle doe a Sánchez” é que a tramitación acelerada dos dependentes en Galicia priva ao Goberno de recadar “114 millóns de euros”, que son recursos que necesitaría “para satisfacer esixencias doutros territorios”.

 Ademais, Pazos sinalou que os deputados Roberto Rodríguez e Gonzalo Trenor, feridos nun accidente de tráfico esta semana cando se dirixían a Santiago para participar no Pleno do Parlamento, evolucionan favorablemente.

 “Parece que todo vai quedar nun susto”, afirmou Pazos, que aproveitou para reiterar o seu agradecemento a todos os grupos parlamentarios polas facilidades postas para alterar a orde do día do Pleno con motivo da ausencia dos deputados. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Catherine O'Hara

Muere la estrella de 'Solo en casa' Catherine O'Hara a los 71 años
EFE
Una trabajadora de Cruz Roja lleva en brazos a un menor migrante en la isla canaria de El Hierro

Montero pide al PP que no siga a la ultraderecha en materia de migración
Agencias
Vehículos y técnicos del Adif trabajaban este vienes en el tramo de vía donde se produjo el siniestro

La muerte de una de las heridas eleva a 46 el número de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
EFE
Felipe VI, sonriente, este viernes, junto a la presidenta de Eslovenia

El rey y la infanta cumplen con sus agendas en el aniversario del monarca
EFE