Tres años y siete meses de cárcel para una madre por prostituir a su hija de 12 años

Audiencia de Lugo EC

La Audiencia de Lugo va a condenar a tres años, siete meses y cuatro días de cárcel a una mujer que prostituyó a su hija desde que tenía 12 años y al hombre que la agredió sexualmente durante más dos años, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que, en principio, pedía una condena muy superior para ellos.

Aunque inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba para los dos acusados una condena de 27 años de prisión por delitos de agresión sexual continuada e inducción a la prostitución de menores, finalmente un acuerdo de conformidad ha dado lugar a una notable reducción de pena, dado que ambos han reconocido los hechos y se les han aplicado dos atenuantes, la de dilaciones indebidas y la de reparación del daño.

De hecho, además de la pena privativa de libertad, la madre y el hombre aceptaron indemnizar a la víctima conjuntamente con 150.000 euros por los daños morales que le ocasionaron.

Antes de la celebración de la vista oral ya habían consignado 100.000 euros y durante el juicio adquirieron el compromiso de hacer efectivo el pago de los 50.000 euros restantes en cinco años, a razón de 10.000 euros por anualidad.

Además, a ambos se les impone una medida de libertad vigilada durante cinco años, una vez cumplida la pena privativa de libertad, que no podrá ser suspendida, de modo que ambos ingresarán próximamente en prisión.

A la madre también se le ha impuesto una pena de 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad por un delito de maltrato en el ámbito familiar, después de reconocer en la vista oral que le pegó a su hija en el transcurso de una discusión en enero de 2020.

Según han reconocido ambos procesados en la vista oral, en 2017 el hombre convenció a la mujer para que le permitiese acceder a la niña, que entonces tenía 12 años, a cambio de dinero.

A pesar de que ambos conocían el rechazo de la menor, las agresiones sexuales tuvieron lugar hasta noviembre de 2019, coincidiendo con el 14 cumpleaños de la niña, unas “dos o tres veces” por semana y en diferentes lugares de Lugo, a donde la madre la llevaba. A cambio, recibía un pago de 50 euros cada vez.

El abogado que ejerció la acusación particular, Jacobo Vázquez, ha explicado a los medios de comunicación que el objetivo del acuerdo alcanzado entre las partes era conseguir “lo mejor para la niña”.

“Vista la jurisprudencia y después de analizar los hechos, intentamos que ella tuviese la máxima indemnización posible para poder reparar un poco el daño, que evidentemente es irreparable, porque estos hechos son muy duros, pero esperamos que la víctima pueda rehacer su vida, empezar de cero”, ha dicho.