Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Tres años y siete meses de cárcel para una madre por prostituir a su hija de 12 años

Efe
29/01/2026 13:40
Audiencia de Lugo
Audiencia de Lugo
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La Audiencia de Lugo va a condenar a tres años, siete meses y cuatro días de cárcel a una mujer que prostituyó a su hija desde que tenía 12 años y al hombre que la agredió sexualmente durante más dos años, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que, en principio, pedía una condena muy superior para ellos.

Aunque inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba para los dos acusados una condena de 27 años de prisión por delitos de agresión sexual continuada e inducción a la prostitución de menores, finalmente un acuerdo de conformidad ha dado lugar a una notable reducción de pena, dado que ambos han reconocido los hechos y se les han aplicado dos atenuantes, la de dilaciones indebidas y la de reparación del daño.

De hecho, además de la pena privativa de libertad, la madre y el hombre aceptaron indemnizar a la víctima conjuntamente con 150.000 euros por los daños morales que le ocasionaron.

Antes de la celebración de la vista oral ya habían consignado 100.000 euros y durante el juicio adquirieron el compromiso de hacer efectivo el pago de los 50.000 euros restantes en cinco años, a razón de 10.000 euros por anualidad.

Además, a ambos se les impone una medida de libertad vigilada durante cinco años, una vez cumplida la pena privativa de libertad, que no podrá ser suspendida, de modo que ambos ingresarán próximamente en prisión.

A la madre también se le ha impuesto una pena de 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad por un delito de maltrato en el ámbito familiar, después de reconocer en la vista oral que le pegó a su hija en el transcurso de una discusión en enero de 2020.

Según han reconocido ambos procesados en la vista oral, en 2017 el hombre convenció a la mujer para que le permitiese acceder a la niña, que entonces tenía 12 años, a cambio de dinero.

A pesar de que ambos conocían el rechazo de la menor, las agresiones sexuales tuvieron lugar hasta noviembre de 2019, coincidiendo con el 14 cumpleaños de la niña, unas “dos o tres veces” por semana y en diferentes lugares de Lugo, a donde la madre la llevaba. A cambio, recibía un pago de 50 euros cada vez.

El abogado que ejerció la acusación particular, Jacobo Vázquez, ha explicado a los medios de comunicación que el objetivo del acuerdo alcanzado entre las partes era conseguir “lo mejor para la niña”.

“Vista la jurisprudencia y después de analizar los hechos, intentamos que ella tuviese la máxima indemnización posible para poder reparar un poco el daño, que evidentemente es irreparable, porque estos hechos son muy duros, pero esperamos que la víctima pueda rehacer su vida, empezar de cero”, ha dicho.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

José Luis Ábalos

Ábalos opta por acogerse a la jubilación ante las dudas de poder cobrar indemnización del Congreso al dejar el escaño
EFE
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán

A Coruña vuelve a estar en alerta roja tras tres días de 'tranquilidad'
Noela Rey Méndez
Nuevos Gadis de A Grela, en A Coruña

Así es el Gadis más grande de A Coruña, que ha abierto sus puertas en A Grela
Iván Aguiar
Instalaciones de Gestán Conteco

Gestán alcanza los 38,8 millones de euros de facturación y avanza en su nueva estrategia
Iván Aguiar