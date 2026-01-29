Mi cuenta

Galicia

Os concellos galegos recibirán 57 millóns de euros pola xestión de envases lixeiros e papel-cartón

Redacción
29/01/2026 12:48
Convenio Xunta y Ecoembes
Ángeles Vázquez xunto a conselleira delegada de Ecoembes, Rosa Trigo
Cedida
A Xunta de Galicia renovou o convenio de colaboración con Ecoembes para os vindeiros catro anos, ata 2030, cun investimento estimado de 57 millóns de euros destinados aos concellos galegos pola recollida e xestión de envases lixeiros e residuos de papel e cartón, o que supón un incremento do 26% respecto ao acordo anterior.

A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, e a conselleira delegada de Ecoembes, Rosa Trigo, asinaron hoxe este novo acordo, que reforza a colaboración entre ambas entidades e introduce un sistema de compensación “máis xusto e equitativo”, ao ter en conta factores como a dispersión xeográfica, a dificultade loxística e a variabilidade poboacional dos municipios, tanto censada como estacional e turística.

Durante o acto, Ángeles Vázquez salientou que este é o cuarto convenio subscrito desde o pasado ano cos sistemas colectivos de responsabilidade ampliada do produtor (SCRAP), tras os asinados en 2025 relativos aos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE), pilas e acumuladores e envases de vidro, o que evidencia o compromiso da Xunta cunha xestión responsable e sostible dos residuos.

Segundo as estimacións realizadas, a retribución global aos concellos situarase arredor dos 14,3 millóns de euros anuais, dos cales 11,4 millóns corresponderán á xestión de envases lixeiros e 2,8 millóns aos residuos de papel e cartón. As bonificacións vinculadas ás toneladas recollidas experimentan unha suba do 17% no caso dos envases lixeiros e do 87% no de papel-cartón respecto ao anterior convenio.

O incremento das cantidades será especialmente significativo nos concellos rurais, cunha subida do 42%, co obxectivo de compensar os maiores custos operativos derivados da dispersión territorial. Nos municipios semiurbanos, a mellora acada o 26%, mentres que nos concellos urbanos sitúase no 31%, tendo en conta as súas particularidades, como as recollidas específicas en centros históricos.

A conselleira, que estivo acompañada pola directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, destacou que o novo convenio introduce pluses de excelencia para as entidades locais con mellores resultados, incentiva a recollida separada e elimina efectos fronteira nos incentivos, en coherencia cos obxectivos da economía circular.

Ademais, o acordo aposta pola simplificación administrativa e a mellora da eficiencia mediante a incorporación de ferramentas tecnolóxicas e dixitais, que permitirán reducir de xeito significativo a carga burocrática dos concellos e facilitar a xestión e o seguimento do sistema.

Finalmente, Ángeles Vázquez animou a todas as entidades locais galegas a adherirse a este novo convenio —ao que no anterior estaban adscritos os 313 concellos de Galicia— lembrando que aquelas que o fagan nos tres meses posteriores á sinatura poderán beneficiarse da retroactividade das axudas desde o 1 de xaneiro de 2026.

