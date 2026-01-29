Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Lorenzana anuncia ayudas para empresas del sector forestal-madeira que suman más de 16 millones de euros

Redacción
29/01/2026 15:19
Visita de Lorenzada a Maderas Hermanos García Rocha
Momento de la visita de Lorenzada a Maderas Hermanos García Rocha
Cedida
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado que en los próximos días saldrán publicadas en el Diario Oficial de Galicia las tres principales ayudas de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xenera) para este año, que serán aprobadas en el Consello da Xunta del próximo lunes.

Tal y como ha avanzado, estas ayudas suman 16,5 millones de euros y van dirigidas a la modernización del sector, a la formación y a la valorización de la madera y otros productos de origen forestal.

Visita de Lorenzada a Maderas Hermanos García Rocha
Lorenzana charló con los trabajadores de  Maderas Hermanos García Rocha
Cedida

En una visita a Maderas Hermanos García Rocha Lorenzana ha explicado que uno de los programas de ayudas que se va a convocar próximamente es el Xera-tecno (11 millones de euros), con diferentes líneas para la compra de maquinaria; el acondicionamiento de instalaciones; para equipamiento de aprovechamiento de la biomasa, la castaña o la resina; o, entre otras, para la implantación de tecnologías de rastreabilidad y medición del inventario forestal, en las que se incluyen vehículos aéreos no tripulados. Pueden conseguir un máximo de entre 50.000 y 200.000 euros en ayudas.

Otro de los programa es el Xera-valor (5 millones de euros), para empresas de la segunda transformación de la madera con varias líneas para, por ejemplo, la compra de maquinaria de diseño y fabricación de mobiliario o de elementos para la construcción.

También para tecnologías de automatización y digitalización de procesos, o para maquinaria específica para tratamientos, secado y acabados; certificaciones, ecoinnovación o seguridad y salud laboral. Las ayudas pueden alcanzar un máximo de entre 60.000 y 250.000 euros.

Visita de Lorenzada a Maderas Hermanos García Rocha
Visita de Lorenzada a Maderas Hermanos García Rocha
Cedida

En tercer lugar, en los próximos días también se va a abrir el plazo de solicitud de las ayudas Xera-savia (0,5 millones de euros), para actividades formativas o divulgativas con subvenciones de hasta 70.000 euros.

Además, tal y como ha apuntado la Xunta en una nota de prensa, la conselleira ha recordado que la Xunta está elaborando un plan director para el sector forestal madera cuyo borrador fue presentado al Consello del pasado 19 de enero y que recoge medidas y actuaciones para fortalecer la competitividad de este sector clave en Galicia.

