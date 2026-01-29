La Xunta eleva a roja la alerta activada por temporal costero en varios puntos de Galicia

Temporal en A Coruña, Javier Alborés

La Xunta ha informado de que eleva este viernes a roja la alerta activada por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra y mantiene la alerta naranja en A Mariña de Lugo.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación, a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso de nivel rojo afectará a la costa noroeste y oeste de A Coruña desde primeras horas de la tarde de mañana, extendiéndose a media tarde al litoral suroeste coruñés y de Pontevedra. Se espera mar combinado con olas de hasta nueve metros y viento del oeste de hasta fuerza nueve.

Suspensión de la actividad deportiva en el mar

Debido a las alertas, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa 'Xogade', en los ayuntamientos afectados según las previsiones de los órganos predictores, que se pueden consultar en la web Deporte Galego.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones. Se aconseja consultar la página web del CIAE 112 (www.axega112.gal), que cuenta con información meteorológica y con enlaces de interés.