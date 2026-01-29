La Xunta anuncia la licitación de 55 proyectos en 2026 para construir 2.688 viviendas por casi 500 millones

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, Lavandeira Jr (Efe)

La Xunta licitará durante este año 2026 un total de 55 proyectos de obra "ya completos" y que darán como resultado la construcción de 2.688 viviendas por un importe de algo más de 498,22 millones de euros, distribuidos por toda la geografía gallega.

Lo ha anunciado la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, en un acto con empresarios de la construcción y ante los medios de comunicación, junto al presidente gallego, Alfonso Rueda.

En su intervención, Rueda ha destacado que se trata de dar el "pistoletazo de salida" porque la construcción de vivienda es "prioritaria" y la necesidad por parte de los gallegos tiene "urgencia".