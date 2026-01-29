Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta abre la convocatoria de ayudas extraordinarias para apoyar el retorno de unas 1.000 familias emigrantes

Ep
29/01/2026 12:26
Emigrantes gallegos
Un grupo de personas abraza en el aeropuerto a sus familiares emigrados
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La Xunta ha publicado este jueves en el Diario Oficial (DOG) la convocatoria para la concesión de las ayudas a gallegos retornados, un apoyo dotado inicialmente de 2,5 millones de euros y que se estima que beneficiará a cerca de 1.000 familias. Los interesados podrán solicitarlas a partir de este viernes y el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.

Tal y como se recoge en el texto oficial, estas ayudas están contempladas en la 'Estrategia Galicia Retorna', aprobada por el Consello autonómico y que incluye "medidas transversales" destinadas a "rejuvenecer la población gallega" y "facilitar el derecho de las personas emigrantes gallegas y de sus descendientes a regresar a Galicia".

Asimismo, el Gobierno gallego considera que estas aportaciones permitirán a esas familias "cubrir las necesidades iniciales" de las personas que decidan establecerse en la comunidad.

En cualquier caso, podrán solicitar las ayudas las personas retornadas gallegas nacidas en Galicia y sus descendientes, así como los cónyuges o parejas de hecho. Para ello, deben haber residido fuera de España un mínimo de dos años antes del retorno y el retorno debe haberse producido desde el 1 de enero de 2024 en delante.

La ayuda máxima por unidad familiar es de 6.000 euros, incluidos --además de los apoyos de carácter genérico--, uno específico para las familias con hijos menores que se establezcan en Galicia.

En este sentido, se establece un importe de 1.000 euros por hijo hasta el segundo, y de 1.500 euros a partir del tercero, con un incremento del 25 % en el caso de que la familia resida en un ayuntamiento rural.

También se incluye una ayuda de 500 euros por unidad familiar destinada a afrontar los gastos derivados de las primeras gestiones necesarias para garantizar el acceso a una vivienda.

MÁS DE 7.000 FAMILIAS DE 60 PAÍSES

La Xunta también ha destacado que desde 2018 esta iniciativa ya ha beneficiado a alrededor de 7.000 familias, originarias de más de 60 países, siendo Venezuela, Cuba y Argentina los países predominantes.

Además, un 54% de las personas beneficiarias son mujeres y en las últimas convocatorias se ha detectado una tendencia al alza de personas retornadas más jóvenes.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

José Luis Ábalos

Ábalos opta por acogerse a la jubilación ante las dudas de poder cobrar indemnización del Congreso al dejar el escaño
EFE
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán

A Coruña vuelve a estar en alerta roja tras tres días de 'tranquilidad'
Noela Rey Méndez
Nuevos Gadis de A Grela, en A Coruña

Así es el Gadis más grande de A Coruña, que ha abierto sus puertas en A Grela
Iván Aguiar
Instalaciones de Gestán Conteco

Gestán alcanza los 38,8 millones de euros de facturación y avanza en su nueva estrategia
Iván Aguiar