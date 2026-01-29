La Xunta abre la convocatoria de ayudas extraordinarias para apoyar el retorno de unas 1.000 familias emigrantes
La Xunta ha publicado este jueves en el Diario Oficial (DOG) la convocatoria para la concesión de las ayudas a gallegos retornados, un apoyo dotado inicialmente de 2,5 millones de euros y que se estima que beneficiará a cerca de 1.000 familias. Los interesados podrán solicitarlas a partir de este viernes y el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.
Tal y como se recoge en el texto oficial, estas ayudas están contempladas en la 'Estrategia Galicia Retorna', aprobada por el Consello autonómico y que incluye "medidas transversales" destinadas a "rejuvenecer la población gallega" y "facilitar el derecho de las personas emigrantes gallegas y de sus descendientes a regresar a Galicia".
Asimismo, el Gobierno gallego considera que estas aportaciones permitirán a esas familias "cubrir las necesidades iniciales" de las personas que decidan establecerse en la comunidad.
En cualquier caso, podrán solicitar las ayudas las personas retornadas gallegas nacidas en Galicia y sus descendientes, así como los cónyuges o parejas de hecho. Para ello, deben haber residido fuera de España un mínimo de dos años antes del retorno y el retorno debe haberse producido desde el 1 de enero de 2024 en delante.
La ayuda máxima por unidad familiar es de 6.000 euros, incluidos --además de los apoyos de carácter genérico--, uno específico para las familias con hijos menores que se establezcan en Galicia.
En este sentido, se establece un importe de 1.000 euros por hijo hasta el segundo, y de 1.500 euros a partir del tercero, con un incremento del 25 % en el caso de que la familia resida en un ayuntamiento rural.
También se incluye una ayuda de 500 euros por unidad familiar destinada a afrontar los gastos derivados de las primeras gestiones necesarias para garantizar el acceso a una vivienda.
MÁS DE 7.000 FAMILIAS DE 60 PAÍSES
La Xunta también ha destacado que desde 2018 esta iniciativa ya ha beneficiado a alrededor de 7.000 familias, originarias de más de 60 países, siendo Venezuela, Cuba y Argentina los países predominantes.
Además, un 54% de las personas beneficiarias son mujeres y en las últimas convocatorias se ha detectado una tendencia al alza de personas retornadas más jóvenes.