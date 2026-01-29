La gallega Inmaculada Rodríguez recibe el Premio Entalpía 2026 de Transferencia Tecnológica

La directora general de Unirisco, Inmaculada Rodríguez Cuervo, ha sido distinguida con el Premio Entalpía 2026 en la categoría de Transferencia Tecnológica, un reconocimiento a su trayectoria y a su labor en la conexión entre el conocimiento científico y el tejido empresarial.

El galardón le fue entregado este martes en Madrid por Claudia Múgica, fundadora de los Premios Entalpía, en nombre de Iker Marcaide y Margarita Albors, durante el acto celebrado en el salón principal del Ateneo de Madrid, que reunió a cerca de 250 personas del ecosistema nacional de innovación, emprendimiento y tecnología.

Rodríguez estuvo arropada por familiares, amigos y compañeros de profesión en un momento especialmente emotivo, que reconoce su papel como impulsora de la iniciativa «Invertir en ciencia sí es rentable» y su compromiso con la transferencia efectiva del conocimiento desde la universidad hacia la empresa, una misión que lidera desde Unirisco con una visión estratégica y social.

Bióloga de formación y empresaria por vocación, Inmaculada Rodríguez ha convertido la transferencia tecnológica en el eje de su carrera profesional, apostando por proyectos capaces de transformar la investigación científica en soluciones reales con impacto económico y social. Una trayectoria marcada por la convicción de que la innovación basada en el conocimiento es clave para el desarrollo sostenible y la creación de empleo.

Los Premios Entalpía celebraron en esta edición su segunda convocatoria, consolidándose como un punto de encuentro para los principales actores del ecosistema de startups, innovación y emprendimiento tecnológico en España. El evento estuvo conducido por Claudia Múgica, quien destacó la “responsabilidad de apostar por emprendedores dispuestos a construir el mejor futuro imaginable”.

Cada uno de los premiados recibió una escultura original del artista vasco Borja Jiménez, como símbolo del compromiso con la innovación y el progreso.

Tras recibir el galardón, Inmaculada Rodríguez expresó su agradecimiento con palabras cargadas de emoción: «Me han honrado con el Premio Entalpía en la categoría de Transferencia Tecnológica por la labor que desarrollo desde Unirisco y en la creación de las jornadas Invertir en ciencia SÍ es rentable. No pude sentirme más emocionada, porque detrás del trabajo diario hay mucho esfuerzo y dedicación de corazón».

En su intervención, subrayó que la transferencia tecnológica es una misión vocacional: «Para una bióloga apasionada por el mundo empresarial, no hay tarea más completa que ayudar a llevar el conocimiento más innovador al seno de las empresas y generar un impacto social real».

Rodríguez recordó también una enseñanza personal que guía su trayectoria profesional: «Como decía mi padre, la mejor política social es crear empleo, y eso es lo que se logra desarrollando empresas basadas en el conocimiento».

La directora general de Unirisco cerró su discurso agradeciendo el apoyo de su equipo, de su familia y amigos, así como de los compañeros del ecosistema innovador, y tuvo palabras especiales de gratitud para los Premios Entalpía y su fundadora, Claudia Múgica.