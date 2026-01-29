Galicia, la comunidad con mejor nivel de inglés en España

EF (Education First), proveedor global de educación con inmersión cultural, publicó la edición 2025 de su EF English Proficiency Index (EF EPI), el ranking más completo del mundo sobre el nivel de inglés de adultos en 123 países y regiones.

Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid son las regiones con mejor nivel de inglés en España en 2025, mientras que Castilla-La Mancha y Extremadura se sitúan como las comunidades autónomas con peor puntuación, según el informe anual EF English Proficiency Index (EF EPI), elaborado con datos de 2,2 millones de personas adultas de 123 países y regiones.

Galicia encabeza el ranking autonómico con 563 puntos, seguida de La Rioja con 560, y Madrid con 553, siendo estas tres comunidades las que alcanzan las puntuaciones más altas del país. La media nacional se sitúa en 540 puntos, dos más que el año anterior.

En el grupo de comunidades que superan la media española se encuentran también Cataluña (547 puntos), País Vasco y Cantabria (550), Asturias (552), Navarra (553), Aragón (540) y Castilla y León (542).

Por el contrario, las autonomías con peor nivel de inglés en 2025 son Andalucía y Región de Murcia, con 526 y 529 puntos , Extremadura, con 514 puntos y Castilla-La Mancha con 509, todas ellas por debajo de la media española.

Comunidad Valenciana (537), Canarias (539) e Islas Baleares (534) también se sitúan por debajo de la media, aunque dentro de la franja intermedia de dominio del idioma.

Clasificación por ciudades

Vigo vuelve a situarse como la ciudad española con mejor nivel de inglés, con 569 puntos, consolidando así su posición de liderazgo a nivel nacional. A continuación, A Coruña destaca también entre las primeras posiciones del ranking, con 567 puntos, lo que refuerza el papel de Galicia como una de las comunidades con mayor competencia en inglés.

Junto a estas ciudades, Barcelona (566), Zaragoza (562), Granada (562) y Gijón (562) completan el grupo de urbes situadas por encima de la media nacional (540).

En el extremo opuesto, entre las ciudades con puntuaciones más bajas figuran Tarragona, con 505 puntos, y Granada, con 483 puntos. En conjunto, la mayoría de las ciudades españolas se concentran en una franja intermedia de dominio del inglés.

Tendencias generales en España

Según el informe, España ocupa este año la posición 36 del mundo con 540 puntos y se mantiene en la categoría de dominio moderado del idioma. El nivel continúa siendo más alto en los adultos de entre 26 y 30 años, mientras que los jóvenes de 18 a 25 años aún no recuperan el nivel previo a la pandemia. Asimismo, la brecha de género continúa reduciéndose por segundo año consecutivo, con mujeres y hombres acercándose progresivamente en nivel de competencia lingüística.

Por habilidades, los resultados muestran un mejor desempeño en lectura (558 puntos), lo que confirma esta competencia como la principal fortaleza, seguida de la comprensión oral (525 puntos).

La expresión escrita alcanza 506 puntos, situándose en un nivel intermedio, mientras que la expresión oral presenta el resultado más bajo (462 puntos), lo que señala un área prioritaria de mejora. En conjunto, estas tendencias reflejan un perfil sólido en competencias receptivas, con mayores desafíos en las habilidades productivas, especialmente en la comunicación oral.

Tendencias globales

El EF EPI 2025 muestra un escenario de estabilidad global en el dominio del inglés, con leves avances en Europa Central y del Norte y retrocesos puntuales en Asia y Oriente Medio.

Países Bajos repite como líder mundial, seguido de Croacia y Austria, mientras que Alemania asciende al cuarto puesto tras uno de los mayores incrementos de Europa. En el extremo opuesto, grandes economías asiáticas y latinoamericanas siguen registrando niveles bajos de competencia, lo que amplía la distancia entre regiones.

Por continentes, Europa mantiene los mejores resultados globales, aunque con un progreso cada vez más lento; Asia presenta la brecha de habilidades más equilibrada gracias a la adopción tecnológica en el aprendizaje de idiomas; América Latina refleja la mayor diferencia generacional, con adultos más competentes que los jóvenes; y África continúa siendo la región más diversa, con contrastes de más de 200 puntos entre países.

A escala mundial, la expresión oral sigue siendo la habilidad más débil, mientras que la lectura y la comprensión auditiva se consolidan como los pilares del aprendizaje del inglés.