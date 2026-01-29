Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

A Xunta lamenta o recurso do Goberno contra o plan de choque á dependencia

A medida paraliza preventivamente o proxecto do Executivo galego para axilizar os trámites deste colectivo vulnerable

Redacción
29/01/2026 19:45
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante a presentación das liñas principais do seu departamento
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante a presentación das liñas principais do seu departamento
Lavandeira Jr (Efe)
A Xunta de Galicia lamentou onte o recurso presentado polo Goberno central ante o Tribunal Constitucional contra o plan de choque á dependencia e a discapacidade posto en marcha polo Executivo autonómico co obxectivo de axilizar os trámites de homologación automática da dependencia a persoas con discapacidade.

O Pleno do Tribunal de Garantías admitiu a trámite o recurso de inconstitucionalidade presentado no mes de outubro de 2025 e promovido polo Goberno central en relación co artigo 30 –nos seus apartados dous, trece, dezasete, dezanove, vinte, vinte e un e vinte e cinco– e artigo 45 –apartado cinco– da Lei 5/2024, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas da comunidade galega.

O recurso sostén que os artigos impugnados poderían vulnerar as competencias exclusivas do Estado sobre bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica, autorización de instalacións eléctricas e transporte de enerxía e réxime mineiro e enerxético.

A decisión do Goberno presidido por Pedro Sánchez supón, por tanto, a suspensión de maneira cautelar do mencionado plan ata que exista un pronunciamento da Xustiza.

“Boicot”

Segundo datos da Xunta durante o pasado ano 2025 concedéronse un total de 12.500 homologacións grazas a este proxecto autonómico. Neste sentido, a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, lamentou onte “o boicot” do Goberno central ao plan de choque posto en marcha polo gabinete que preside Alfonso Rueda e que, segundo especificou a titular de Política Social, permitiu durante o ano que leva en funcionamento que Galicia resolvese “86.300 expedientes de dependencia e discapacidade para todas estas persoas” na comunidade. “Lamentamos profundamente que ou Goberno de España nos volva a poñer unha vez máis paos nas rodas”, sinalou García quen incidiu en que “a Xunta de Galicia ou único que quere é resolver expedientes ou antes posible, que a xente teña cada vez menos tempos de espera para recibir esa valoración da discapacidade ou esa prestación de dependencia”. Ao respecto, a conselleira admitiu: “Recoñecemos e entendemos que toda esta xente non ten tempo que esperar”. 

Segundo os cálculos da Xunta de Galicia, o Goberno de España perdería ao redor de 114 millóns de euros en recadacións tributarias como consecuencia da aplicación do citado plan.

Reducción de trámites

O plan do Goberno galego permitía unha reducción dos trámites burocráticos para a solicitude do grao de discapacidade das persoas con dependencia. A iniciativa da Xunta contemplaba para a súa posta en funcionamento a relación directa que adoita existir entre o grao de dependencia dunha persoa e a porcentaxe de discapacidade que se lle recoñece. 

A decisión tomada polo Constitucional supón a paralización destas homologacións automáticas e reducindo, como consecuencia, a axilización destes trámites. Deste xeito, o Goberno galego non poderá homologar a dependencia a aquelas persoas que xa teñan recoñecida a súa dependencia e, ademais, non se poderán tramitar conxuntamente nun único procedemento de valoración a dependencia e a discapacidade, como viña acontecendo ata o de agora.

Así,  a cidaddanía galega deberá proceder agora a realizar dous trámites diferenciados para estes dous ámbitos coa correspondente admisión, valoración, recoñecemento e resolución do proceso. A consecuencia inmediata da decisión tomada polo Tribunal Constituciona trala admisión a trámite do recurso do Goberno central será, ademais desa dobre tramitación, o previsible aumento dos tempos de espera para coñecer o resultado da valoración.

Desta maneira, o plan estrela do departamento que dirixe Fabiola García sofre un duro golpe e pon en risco os bos resultados acadados ata o de agora con este proxecto. Durante este primeiro ano de vixencia do plan, 12.626 persoas dependentes beneficiáronse da tramitación conxunta, os tempos de espera melloráronse en case dous meses e resolvéronse favorablemente 86.319 expedientes de dependencia e discapacidade – o doble que en 2024– e hai 8.737 novos dependentes atendidos e a 57.582 persoas recoñecéuselle a discapacidade.

