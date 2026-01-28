La Xunta destinará 600.000 euros para que jóvenes en situación de vulnerabilidad realicen prácticas en países de la UE Xunta

La Xunta destinará este año 600.000 euros para que jóvenes en situación de vulnerabilidad realicen prácticas formativas no laborales de cuatro meses en empresas de otros países. En concreto, lo hará a través de la convocatoria publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la segunda edición de 'Galicia moza con Alma'.

Se trata de un programa de inclusión social cuyo objetivo es impulsar el acceso a trabajo o a formación por parte de jóvenes "con dificultades", tal y como ha desgranado el Gobierno gallego en una nota de prensa.

Así, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude colaborará con aquellos jóvenes con bajo nivel formativo, que lleven desempleados desde hace tiempo, estén empadronados en un ayuntamiento rural o se encuentre en situación de riesgo de exclusión social.

Todo ello con el objetivo de facilitar su integración laboral y formativa. De este modo, entidades sin ánimo de lucro podrán presentarse a la convocatoria a partir de este jueves y hasta el 2 de marzo.

La convocatoria de 2026 permitirá desarrollar un máximo de cuatro proyectos que no podrán superar los cinco participantes cada uno, por lo que serán un total de 20 jóvenes los que puedan participar en este programa de inclusión social. Además, este año se aumenta en 30 días, hasta las 180 jornadas, su duración.

Con todo, la Xunta ha recordado que este programa forma parte de las 133 medidas del Plan estratéxico de xuventude 2025-2027, "que cuenta con más de 700 millones de euros para mejorar la calidad de vida de la gente joven".

Tres fases

El programa, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa Fondo Social Europeo Plus-Galicia 2021-2027, consta de tres fases que se desarrollarán de manera consecutiva.

La primera de ellas, se llevará a cabo en Galicia, ya que se trata de una preparación sociolingüística e intercultural así como la organización y preparación de la movilidad de las personas jóvenes participantes. La duración de esta formación oscilará entre un mínimo de 75 horas y un período máximo de un mes.

Después, los jóvenes iniciarán sus prácticas formativas no laborales de tres a cuatros meses consecutivos de duración en empresas, entidades o instituciones de otros países de la Unión Europea.

A su regreso a Galicia, comenzará la última fase de seguimiento. En este proceso, los jóvenes contarán con apoyo continuado del programa para que puedan desarrollar las nuevas capacidades adquiridas con el objetivo de conseguir empleo o seguir estudiando y ampliando su formación.

En el caso de los jóvenes que no alcancen la inserción laboral en esta última etapa del programa, se les facilitará la inscripción como demandante de empleo en el Servizo Público de Emprego de Galicia y se les ofrecerá participar en un plan tutorizado con un orientativo de este organismo.