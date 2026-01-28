Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Galicia registra rachas de más de 112 kilómetros por hora en una jornada con avisos activos por nieve, oleaje y viento

Hay restricciones para vehículos pesados debido a la nieve en la montaña de Lugo y en el sur de Ourense

Ep
28/01/2026 10:44
Operarios retiran restos de un árbol caído en una carretera de Palas de Rei
Operarios retiran restos de un árbol caído en una carretera de Palas de Rei
EFE
Galicia registra este miércoles rachas de viento de 112.6 kilómetros por hora en una jornada marcada por la alerta amarilla por vientos fuertes en las Rías Baixas, Costa da Morte y Coruña Noroeste.

Según la página de MeteoGalicia, este valor extremo se registró a las 09.00 horas de esta jornada en Punta Candieira, en el municipio coruñés de Cedeira.

Por su parte, Burela (Lugo) registró rachas de viento que superaron los 93 kilómetros por hora y en Penedo do Galo, en Viveiro, alcanzaron los 88 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, la mayor acumulación se registró en A Trabe, en Vilardevós, con 36,7 litros por metro cuadrado en 24 horas y en Calvos de Randín con 36,4 litros por metro cuadrado.

Durante esta jornada Galicia seguirá bajo la influencia de las bajas presiones centradas al oeste de Irlanda. Por la mañana, los cielos serán nublados y con lluvias y, por la tarde, con el paso del frente las lluvias serán generalizadas y localmente fuertes en la mitad oeste.

El mar engulle las playas del Orzán y Matadero

El mar se 'traga' las playas del Orzán y Matadero

Más información

Las nevadas están condicionando la circulación en algunas vías de la montaña lucense y en el sur de la provincia de Ourense, especialmente en el caso de los vehículos pesados, aunque no hay carreteras principales cortadas.

Según ha informado la DGT, se ha prohibido la circulación de camiones y vehículos articulados en la carretera LU-633 entre Pedrafita y Queixadoiro, mientras que la A-6, entre Pedrafita y Nocedo, y entre Pedrafita y Valcarce (León) está transitable con precaución. En esa vía se ha establecido la prohibición de adelantamiento para los vehículos pesados.

LLuvia en A Coruña

'Harry', 'Ingrid' y 'Joseph' o cuando A Coruña vivió bajo el paraguas

Más información

Tampoco podrán adelantar los vehículos pesados y deberán circular con precaución todos los usuarios en la N-6 entre El Castro (León) y A Pía (Lugo).

En la provincia de Ourense, hay nevadas que afectan a la N-525 en la zona de A Gudiña, y entre O Canizo y Las Hedradas (Zamora), y los camiones no pueden adelantar.

También se ha establecido la prohibición de adelantamiento para vehículos pesados en la A-52 a su paso por los municipios ourensanos de Trasmiras, Monterrei, A Mezquita y Riós. Igualmente, la DGT pide precaución en la OU-310 en Vilardevós, debido a la baja visibilidad por niebla.

