Varias personas heridas, entre ellas dos diputados, en un accidente en la AP-9 en Oroso

El alcance provocó más de dos kilómetros de retención Cedida

Varias personas resultaron heridas tras una colisión múltiple entre varios turismos en la autopista AP-9, a su paso por el municipio coruñés de Oroso.

Según la información del Instituto Armado, el suceso se produjo sobre las 09.10 horas de este martes en el punto kilométrico 53 sentido Pontevedra y en la colisión hay entre 12 y 14 turismos implicados y varias personas heridas, entre ellas los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez.

Accidente Oroso Cedida

Como consecuencia del accidente hay más de dos kilómetros de retenciones y la autopista está cortada en sentido Santiago de Compostela.

Por ello, se realiza un desvío sentido norte en la salida de Ordes hacia la N-550. En el punto se encuentran dos patrullas de la Guardia Civil, atestado y otra en el punto del desvío.