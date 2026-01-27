Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La gallega 'Sirāt' logra una nominación a los premios BAFTA como mejor película en lengua no inglesa

Efe
27/01/2026 14:05
El director Oliver Laxe recibe el premio a ´Mejor música original´ por su trabajo en ´Sirat´
El director Oliver Laxe recibe el premio a ´Mejor música original´ por su trabajo en ´Sirat´
EFE
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La película española 'Sirāt', de Oliver Laxe, y la brasileña 'El agente secreto', han sido nominadas a los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, y optarán a la máscara dorada en la categoría de mejor película en lengua no inglesa, según anunció este martes la Academia Británica de Cine y Televisión.

La cinta del cineasta franco-gallego competirá, además de con la del brasileño Kleber Mendonça Filho, con 'Valor Sentimental', de Joachim Trier; 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania, y 'Fue solo un accidente', de Jafar Panahi.

Escrita y dirigida por Laxe, 'Sirat' continúa acumulando reconocimiento internacional, tras lograr dos nominaciones a los Óscar, con una historia que se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una 'rave' ilegal en la montaña.

'Sirāt' logró afianzar una de las dos nominaciones a las que optaba en esta 79 edición de los BAFTA, pues también había sido preseleccionada para la categoría de mejor 'casting', pero finalmente ha caído de la lista final.

Ambientada en las inmensidades del desierto marroquí, el reparto está compuesto en su mayoría por actores no profesionales. Una reflexión sobre la muerte que es una experiencia inmersiva y radical que desafía las convenciones narrativas.

La representación latinoamericana se completó con 'El agente secreto', que consiguió las dos nominaciones a las que optaba, tanto en la categoría de mejor película en lengua no inglesa como en la de mejor guion original, así como con la nominación del puertorriqueño Benicio del Toro para mejor actor de reparto por 'Una batalla tras otra'.

Los actores británicos Aimee Lou Wood ('The White Lotus') y David Jonsson ('Industry') fueron los encargados de anunciar las nominaciones en una ceremonia celebrada este martes en la sede de BAFTA, en el centro de Londres.

La ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La conselleira de Política Social, Fabiola Martínez; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; y el presidente de Adaceco, Juan Luis Delgado, este martes en la visita a las obras

Adaceco suma otros 300.000 euros de la Xunta para su nuevo centro de referencia en daño cerebral en Eirís
Lucía Crujeiras
Óscar Puente

La Audiencia Nacional pregunta a Fiscalía si debe investigar a Óscar Puente por el accidente de Adamuz
EFE
El ideal gallego

Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un hombre que se atragantaba en Nigrán
EFE
Imágenes históricas de la capilla de San Roque de Sada y su entorno

Sada llevará al pleno los más de 300.000 euros de presupuesto para arreglar la capilla de San Roque
Redacción