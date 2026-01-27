Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Condenado a 72 años de cárcel por agresión sexual a mujeres a las que ofrecía empleo en Ordes

Era un futuro club de alterne y junto a estos cinco delitos la Audiencia coruñesa le condena por dos de trata de seres humanos

Ep
27/01/2026 09:40
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a penas que suman 72 años de cárcel, así como al pago de indemnizaciones, a un hombre por cinco delitos de agresión sexual a mujeres y dos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Así lo recoge el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, después de ser juzgado por estos delitos contra tres mujeres, una de ellas menor de edad, a las que captaba a través de anuncios de trabajo y a las que trataba de convencer para ejercer la prostitución en un futuro club de alterne en el municipio coruñés de Ordes.

Junto a las penas de prisión, que van entre los 12 años y los seis años de cárcel, fija el pago de indemnizaciones para las víctimas. Entre otros argumentos, el fallo se remite a los informes psicológicos "que ponen de manifiesto las consecuencias y el grado de afectación de las víctimas".

No obstante, rechaza que existiese un delito de inducción a la prostitución, como sostuvo la acusación popular. Sí ratifican situaciones "intimidatorias", entre otros aspectos para confirmar la condena.

Relato "coherente"

En el juicio, los peritos que realizaron los informes psicológicos de las víctimas calificaron de "coherente" su relato. "Los hechos que denuncian están basados en hechos vividos", expusieron en una vista que comenzó con declaración a puerta cerrada de las chicas. "El daño psicológico no es simulado", apuntaron respecto al testimonio ofrecido por las mismas.

Por su parte, dos forenses señalaron que "no se puede confirmar sumisión química de estas mujeres", pero sí constatarom "amnesia" compatible con la ingesta de algún tipo de químico que les anulase la voluntad. "Consumo de alcohol y algo más", precisaron.

El Ministerio Público solicitaba para el hombre, en prisión provisional por esta causa desde mayo de 2024, penas que sumaban 71 años de prisión, una petición que la acusación popular, ejercida por SOS Racismo, elevó a 145 mientras la defensa reclamó la libre absolución.

Hechos

Según el escrito fiscal, el acusado reclutó desde principios del año 2023 a personas para trabajar en un futuro club de alterne en Ordes (A Coruña), en concreto, las captaba a través de anuncios para realizar labores de limpieza, entre otras funciones.

Además, Fiscalía argumentó en su escrito que trató de convencerlas en algunos casos para ejercer la prostitución. Sin embargo, sostiene, "el propósito era mantener relaciones sexuales con ellas".

Para ello, desde finales de marzo de 2023, contaba con una sustancia que, mezclada con alcohol, "generaba desorientación, perdida parcial y/o total de conciencia y adormecimiento de todos los miembros".

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La OSG durante su concierto de Navidad

El Consorcio de la Música desafina en su balance económico
Redacción
El ideal gallego

Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía
EFE
Los actores Luis Tosar, en el papel de Salvador, y Fariba Seikhan, como Marjane, en una escena de la serie 'Salvador'.

Luis Tosar estrena 'Salvador', una serie que retrata cómo captan los grupos neonazis
EFE
El ideal gallego

Infancia propone impedir la entrada de menores a corridas y eventos violentos con animales
EFE