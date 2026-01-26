Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Suspendidos los trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo por el temporal

Efe
26/01/2026 10:41
Pasajeros de tren, a su llegada a la estación de A Coruña
Pasajeros de tren, a su llegada a la estación de A Coruña
Patricia G. Fraga
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este lunes de que por condiciones meteorológicas adversas, se encuentra suspendido el servicio de trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo-Guixar.

Por su parte, Renfe ha indicado que los trenes de media distancia con llegada/salida desde o hasta Vigo Guixar se desviarán por Urzaiz con servicio por carretera para las estaciones intermedias.

En un comunicado, la compañía pública señala que esta suspensión no afecta a los trenes de media distancia del Eje Atlántico Vigo Urzaiz-Santiago-A Coruña, que circulan de forma habitual.

Asimismo, informa de que los servicios que se prestan por la línea del Miño: Ourense-Vigo Guixar, Vigo Guixar-Ponferrada -en el trayecto hasta Ourense- y Ourense-Vigo Guixar, también se prestarán con un servicio alternativo por carretera.

También tendrá servicio alternativo por carretera, la relación entre Ourense-Lalín-Santiago, por la línea convencional; mientras que no tienen servicio alternativo las cercanías Ferrol-Ortigueira y la media distancia Cudillero-Ferrol.

fuertes lluvias

Un nuevo frente provoca que la Xunta envié un Es-Alert por fuertes lluvias

Más información

El servicio transversal Galicia-Barcelona circulará desviado por Santiago con salida de Vigo Urzaiz (en lugar de Vigo Guixar).

Respecto al tren Vigo-Oporto, se realizará por carretera el trayecto Vigo Guixar-Viana do Castelo.

Renfe asegura que activará cambios y anulaciones sin coste para los billetes con origen/destino Galicia durante el día de hoy.

La Xunta envío este domingo un Es-Alert por alerta roja de fuertes lluvias el lunes en el interior de la provincia de Pontevedra, de manera preventiva para garantizar la seguridad de la población, ante "el elevado riesgo de inundaciones asociadas a precipitaciones intensas".

El mensaje fue enviado a los móviles de los ciudadanos que se encuentran en los 16 municipios del interior de la provincia de Pontevedra, afectados por la previsión de fuertes lluvias, varios de ellos colindantes con la provincia de Ourense, ha informado el servicio de emergencias 112 Galicia.

El mensaje se remitió de manera preventiva a la población con el objetivo de reforzar las medidas de autoprotección y reducir los riesgos, "recomendando evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de los ríos, torrentes y zonas inundables, así como extremar la precaución tanto en la vía pública como en la carretera".

Desde el 112 Galicia se recuerda la importancia de mantener la calma, atender a la información oficial y llamar al 1-1-2 únicamente en caso de emergencia.

La Xunta ha suspendido además las clases el lunes en los centros educativos y guarderías del interior de la provincia de Pontevedra y ha activado la alerta naranja también por lluvia en el noroeste, sur y la zona del Miño de la provincia de Ourense. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Gobierno anuncia 19 plazas de jueces en Galicia para reforzar tribunales de instancia y audiencias provinciales
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante el desayuno informativo celebrado este lunes en Madrid

Ayuso exige la dimisión de Sánchez por ser el "responsable" del accidente de Adamuz
EFE
Pedro Blanco

Pedro Blanco destaca el impacto de las políticas sociales del Gobierno en Galicia
Redacción
Edificios en el entorno de la plaza de Portugal

Las hipotecas sobre viviendas suben un 14,1% en Galicia en noviembre, con 1.535 préstamos
EP