Suspendidos los trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo por el temporal

Pasajeros de tren, a su llegada a la estación de A Coruña Patricia G. Fraga

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este lunes de que por condiciones meteorológicas adversas, se encuentra suspendido el servicio de trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo-Guixar.

Por su parte, Renfe ha indicado que los trenes de media distancia con llegada/salida desde o hasta Vigo Guixar se desviarán por Urzaiz con servicio por carretera para las estaciones intermedias.

En un comunicado, la compañía pública señala que esta suspensión no afecta a los trenes de media distancia del Eje Atlántico Vigo Urzaiz-Santiago-A Coruña, que circulan de forma habitual.

Asimismo, informa de que los servicios que se prestan por la línea del Miño: Ourense-Vigo Guixar, Vigo Guixar-Ponferrada -en el trayecto hasta Ourense- y Ourense-Vigo Guixar, también se prestarán con un servicio alternativo por carretera.

También tendrá servicio alternativo por carretera, la relación entre Ourense-Lalín-Santiago, por la línea convencional; mientras que no tienen servicio alternativo las cercanías Ferrol-Ortigueira y la media distancia Cudillero-Ferrol.

Un nuevo frente provoca que la Xunta envié un Es-Alert por fuertes lluvias Más información

El servicio transversal Galicia-Barcelona circulará desviado por Santiago con salida de Vigo Urzaiz (en lugar de Vigo Guixar).

Respecto al tren Vigo-Oporto, se realizará por carretera el trayecto Vigo Guixar-Viana do Castelo.

Renfe asegura que activará cambios y anulaciones sin coste para los billetes con origen/destino Galicia durante el día de hoy.

La Xunta envío este domingo un Es-Alert por alerta roja de fuertes lluvias el lunes en el interior de la provincia de Pontevedra, de manera preventiva para garantizar la seguridad de la población, ante "el elevado riesgo de inundaciones asociadas a precipitaciones intensas".

El mensaje fue enviado a los móviles de los ciudadanos que se encuentran en los 16 municipios del interior de la provincia de Pontevedra, afectados por la previsión de fuertes lluvias, varios de ellos colindantes con la provincia de Ourense, ha informado el servicio de emergencias 112 Galicia.

El mensaje se remitió de manera preventiva a la población con el objetivo de reforzar las medidas de autoprotección y reducir los riesgos, "recomendando evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de los ríos, torrentes y zonas inundables, así como extremar la precaución tanto en la vía pública como en la carretera".

Desde el 112 Galicia se recuerda la importancia de mantener la calma, atender a la información oficial y llamar al 1-1-2 únicamente en caso de emergencia.

La Xunta ha suspendido además las clases el lunes en los centros educativos y guarderías del interior de la provincia de Pontevedra y ha activado la alerta naranja también por lluvia en el noroeste, sur y la zona del Miño de la provincia de Ourense.