El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Rueda pide "muchísima prudencia" ante la primera alerta roja por lluvias "en más de 20 años"

Ep
26/01/2026 10:59
Varias personas se protegen de la lluvia junto a la costa de A Coruña
Temporall de lluvia
EFE
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamado "muchísima prudencia" ante la previsión de fuertes lluvias en zonas del interior de Galicia, concretamente del interior de la provincia de Pontevedra, donde se ha decretado alerta roja.

El titular del Ejecutivo gallego se desplazó en las últimas horas a la sede de la Axencia Galega de Emerxencias para conocer el dispositivo organizado ante la previsión de condiciones meteorológicas "muy complicadas" y ha recordado que "es la primera vez en más de 20 años que se produce una alerta roja por lluvias".

Desde la sede de la Axega, Alfonso Rueda ha recordado que se envió un mensaje ES-Alert a usuarios de 16 municipios del interior de Pontevedra, donde también se han suspendido las clases y el transporte escolar.

En este contexto, el presidente gallego ha pedido "muchísima prudencia", que no se hagan desplazamiento innecesarios, que no se aproxime la gente a los cauces de los ríos y que, en caso de llegar a ser necesario, que se busquen los pisos elevados de viviendas e inmuebles.

Rueda ha destacado que los efectivos Emergencia están preparados, que se han dispuesto refuerzos y que se cuenta con los medios necesarios para hacer frente a este episodio adverso.

