Renfe informa que el servicio ferroviario en Galicia podrá verse afectado por el temporal

La operadora ferroviaria ha recomendado atender a las indicaciones de la Aemet EFE

Renfe ha informado que el servicio ferroviario en Galicia podría verse afectado este lunes 26 de enero ante los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que afectan a la comunidad.

"De acuerdo con los avisos emitidos por Aemet para la comunidad autónoma de Galicia el servicio ferroviario podría verse afectado", ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X'.

La operadora ferroviaria ha recomendado atender a las indicaciones de la Aemet y evitar los desplazamientos. Asimismo, ha habilitado cambios y cancelaciones gratuitas para todos los trenes comerciales y de servicio público que circulen con origen o destino Galicia.

Durante la tarde de este domingo la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha enviado un mensaje de alerta --mediante el sistema de Protección Civil 'ES-Alert'-- a la población del interior de Pontevedra por el riesgo de inundaciones e incidencias asociadas a las lluvias intensas previstas para este lunes.

El mensaje fue enviado a los teléfonos móviles que se encontraban en los siguientes municipios: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Con todo, debido a la proximidad de las zonas afectadas, la alerta pudo llegar también a terminales situados en municipios limítrofes.

Durante este domingo, la Xunta ya había avanzado la decisión de la Comisión Escolar de Alertas de suspender las clases en los centros educativos y escuelas infantiles de los mismos 16 municipios. Esta anulación atiende a la previsión de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), que pronostica que la precipitación acumulada en 12 será de 120 milímetros (mm).