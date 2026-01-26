Mi cuenta

Galicia

Renfe informa que el servicio ferroviario en Galicia podrá verse afectado por el temporal

Efe
26/01/2026 00:12
Renfe
La operadora ferroviaria ha recomendado atender a las indicaciones de la Aemet
EFE
Renfe ha informado que el servicio ferroviario en Galicia podría verse afectado este lunes 26 de enero ante los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que afectan a la comunidad.

"De acuerdo con los avisos emitidos por Aemet para la comunidad autónoma de Galicia el servicio ferroviario podría verse afectado", ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X'.

La operadora ferroviaria ha recomendado atender a las indicaciones de la Aemet y evitar los desplazamientos. Asimismo, ha habilitado cambios y cancelaciones gratuitas para todos los trenes comerciales y de servicio público que circulen con origen o destino Galicia.

fuertes lluvias

Un nuevo frente provoca que la Xunta envié un Es-Alert por fuertes lluvias

Más información

Durante la tarde de este domingo la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha enviado un mensaje de alerta --mediante el sistema de Protección Civil 'ES-Alert'-- a la población del interior de Pontevedra por el riesgo de inundaciones e incidencias asociadas a las lluvias intensas previstas para este lunes.

El mensaje fue enviado a los teléfonos móviles que se encontraban en los siguientes municipios: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Con todo, debido a la proximidad de las zonas afectadas, la alerta pudo llegar también a terminales situados en municipios limítrofes.

Una dotación de Bomberos en el Paseo Marítimo de A Coruña

El viento en A Coruña obliga a los Bomberos a intervenir en más de 15 ocasiones

Más información

Durante este domingo, la Xunta ya había avanzado la decisión de la Comisión Escolar de Alertas de suspender las clases en los centros educativos y escuelas infantiles de los mismos 16 municipios. Esta anulación atiende a la previsión de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), que pronostica que la precipitación acumulada en 12 será de 120 milímetros (mm).

