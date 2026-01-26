Pedro Blanco destaca el impacto de las políticas sociales del Gobierno en Galicia

Pedro Blanco Cedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha subrayado que el Ejecutivo central “sigue trabajando por los gallegos y gallegas con medidas que llegan a cada hogar y ponen a las personas en el centro de la acción política”, reforzando el Estado del Bienestar y garantizando la cohesión social.

Entre los principales avances, Blanco destacó la revalorización de las pensiones como uno de los ejemplos más claros del compromiso del Gobierno con la protección social. En este sentido, señaló que la pensión media de jubilación en Galicia alcanza ya los 1.300 euros, lo que supone 400 euros más que en 2018, una medida que permite mantener el poder adquisitivo de cerca de 700.000 pensionistas gallegos.

En el ámbito laboral, el delegado del Gobierno puso en valor que el Salario Mínimo Interprofesional ha crecido un 61 % en los últimos siete años, al tiempo que el mercado laboral gallego registra récords de empleo y de contratación indefinida, consolidando un escenario de mayor estabilidad para los trabajadores.

Asimismo, destacó el impacto de las políticas de protección social, con un Ingreso Mínimo Vital que llega a 95.700 hogares en Galicia y un bono social eléctrico que protege a cerca de 98.000 familias vulnerables frente al incremento de los costes energéticos.

Blanco también señaló la mejora de las condiciones de los empleados públicos, con subidas salariales aprobadas del 2,5 % para 2025 y de hasta un 2 % este año, así como medidas específicas como la anticipación de la jubilación para bomberos forestales y agentes ambientales o la compatibilidad entre pensión y ejercicio profesional para médicos de atención primaria y pediatras, destinadas a reforzar los servicios públicos esenciales.

En materia educativa, destacó que más de 56.000 estudiantes gallegos cuentan con una beca estatal, gracias a una inversión histórica orientada a garantizar la igualdad de oportunidades.

Por último, Pedro Blanco instó a la Xunta de Galicia a asumir sus responsabilidades, sumar esfuerzos y aprovechar el impulso económico y social del Gobierno de España para que Galicia avance al mismo ritmo que el conjunto del país.

“Nuestra hoja de ruta para 2026 es consolidar los avances alcanzados, impulsar nuevas medidas y reforzar las existentes para llegar a más hogares y proteger a quienes más lo necesitan”, concluyó.