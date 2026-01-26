Las hipotecas sobre viviendas suben un 14,1% en Galicia en noviembre, con 1.535 préstamos

Edificios en el entorno de la plaza de Portugal Patricia G. Fraga

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Galicia creció un 14,1% en noviembre, respecto al mismo mes de 2024, hasta 1.535 préstamos, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

De esta manera, el importe total de las hipotecas sobre viviendas superó los 199 millones de euros, creciendo un 25,4%.

En general, en la Comunidad se constituyeron 2.089 hipotecas sobre el total de fincas, un 12,8% más que en el undécimo mes del año anterior, con 294 millones, un 36,2% más.

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 12,4% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 43.319 préstamos, su mayor cifra en un mes de noviembre desde 2010, siempre según datos del INE.

Con el avance interanual de noviembre de 2025, mayor en casi 12 puntos al experimentado en octubre (+0,6%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 17 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en noviembre de 2025 en el 2,97%, por encima del 2,81% del mes anterior y el más alto desde el pasado mes de junio (2,99%). Con el dato de noviembre se acumulan ya diez meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en noviembre ha logrado seguir por debajo de esa cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el penúltimo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11,7% interanual en noviembre, hasta los 170.771 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 25,6%, hasta superar los 7.397,6 millones de euros.

El 38,5% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en noviembre a tipo variable, mientras que el 61,5% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,01% para las hipotecas de tipo variable y del 2,94% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año), las hipotecas sobre viviendas disminuyeron un 17% y el capital prestado bajó un 15,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 2,2% respecto a octubre.

En los once primeros meses del año 2025, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 17,8%, con avances del 32,6% en el capital prestado y del 12,6% en el importe medio de los créditos concedidos.