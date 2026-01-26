La virulencia de Joseph deja 388 incidencias en Galicia por alerta roja

La borrasca Joseph deja a su paso servicios suspendidos, carreteras cortadas y crecidas Lavandeira jr

Joseph, un temporal de lluvia, viento y nieve que obligó a activar en Galicia un aviso rojo por precipitaciones y a cancelar clases en 16 localidades, ha dejado 388 incidencias en esa comunidad, sobre todo por inundaciones y árboles caídos.

El 112 indica en su boletín que la mayor parte de las alertas han sido por ramas en las carreteras (82), anegamientos en las vías (35), inundaciones en viviendas (8), prevención de riesgo (46), bolsas de agua (12) y percances relacionados con tierra y piedras en las carreteras (21), así como cables tirados (15).

Por provincias, Pontevedra (174), A Coruña (132), Ourense (42) y Lugo (40) han ido por ese orden de mayor a menor afectación y entre los municipios con más intervenciones figuran Vigo (31), Pontevedra (14), A Estrada (9), Santiago (21), Outes (6) y Foz, con un total de tres.

La Guardia Civil y efectivos de Protección Civil han tenido que rescatar en la tarde noche a un hombre del interior del vehículo que conducía tras ser sorprendido por el agua cuando atravesaba un camino, en Briallos, Portas (Pontevedra), junto al albergue. Su estado era bueno